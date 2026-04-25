O detalhe íntimo que Ivete Sangalo deixou escapar durante gravação e provocou gargalhada dos fãs

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MetrópoIes
Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:01
Ivete Sangalo está viajando pelo exterior e resolveu compartilhar com seus fãs, neste sábado (25), um vídeo divertido nos stories do Instagram, onde aparecia cantando músicas de seu projeto de pagode, Clareou.
Mas a cantora caiu na risada ao perceber uma peça íntima no varal do banheiro. Ao ver que uma calcinha marrom estava vazando ao fundo da filmagem, ela tirou do local e gargalhou.
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