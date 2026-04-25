VÍDEO

O detalhe íntimo que Ivete Sangalo deixou escapar durante gravação e provocou gargalhada dos fãs

Artista aparecia cantando músicas de seu projeto de pagode, Clareou

MetrópoIes

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:01

O detalhe íntimo que Ivete Sangalo se divertiu ao deixar escapar durante gravação Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo está viajando pelo exterior e resolveu compartilhar com seus fãs, neste sábado (25), um vídeo divertido nos stories do Instagram, onde aparecia cantando músicas de seu projeto de pagode, Clareou.

Mas a cantora caiu na risada ao perceber uma peça íntima no varal do banheiro. Ao ver que uma calcinha marrom estava vazando ao fundo da filmagem, ela tirou do local e gargalhou.

Morrendo com a Ivete Sangalo gravando stories e se tocando que a calcinha tava pendurada no banheiro pic.twitter.com/mjuqwDJ672 — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) April 25, 2026