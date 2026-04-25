Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O detalhe íntimo que Ivete Sangalo deixou escapar durante gravação e provocou gargalhada dos fãs

Artista aparecia cantando músicas de seu projeto de pagode, Clareou

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:01

O detalhe íntimo que Ivete Sangalo se divertiu ao deixar escapar durante gravação Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo está viajando pelo exterior e resolveu compartilhar com seus fãs, neste sábado (25), um vídeo divertido nos stories do Instagram, onde aparecia cantando músicas de seu projeto de pagode, Clareou.

Mas a cantora caiu na risada ao perceber uma peça íntima no varal do banheiro. Ao ver que uma calcinha marrom estava vazando ao fundo da filmagem, ela tirou do local e gargalhou.

Leia mais no Portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

Mais recentes

Imagem - A história real que inspirou o que é considerado o melhor episódio já feito para uma série de TV e como duelo de fãs colocou obra em risco

A história real que inspirou o que é considerado o melhor episódio já feito para uma série de TV e como duelo de fãs colocou obra em risco
Imagem - Proteção kármica entra em ação e muda completamente o rumo de 3 signos hoje (26 de abril)

Proteção kármica entra em ação e muda completamente o rumo de 3 signos hoje (26 de abril)
Imagem - Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos neste domingo (26 de abril): hora de colocar limites

Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos neste domingo (26 de abril): hora de colocar limites