SAÚDE

Fantasma? Mau olhado? Premonição? O que realmente significa sentir arrepios sem estar com frio

Descubra como o sistema nervoso reage a estímulos que vão além da temperatura, desde picos de adrenalina e ansiedade até respostas imunológicas do organismo



Agência Correio

Raphael Miras

Publicado em 25 de abril de 2026 às 16:00

Entenda o fenômeno da 'frisson' e por que emoções intensas, músicas marcantes ou memórias profundas podem causar reações físicas imediatas na sua pele Crédito: Physicsgirl/Pixabay

Você provavelmente já sentiu aquele arrepio súbito ao ouvir o refrão de uma música especial, ao assistir a uma cena emocionante de um filme ou até mesmo ao resgatar uma lembrança do passado.

O fenômeno, que ocorre mesmo em dias quentes e sem vento, costuma intrigar, mas a ciência explica que ele é muito mais do que uma simples reação ao clima: é um diálogo direto entre suas emoções e seu sistema nervoso.

O que diz a psicologia? 1 de 15

O mecanismo por trás da pele arrepiada

Tecnicamente chamado de piloereção, o arrepio acontece quando pequenos músculos na base dos folículos capilares se contraem involuntariamente, levantando os pelos e criando pequenas saliências na pele.

Esse processo é controlado pelo sistema nervoso autônomo, especificamente pela divisão simpática, que cuida das respostas automáticas do nosso corpo.

O comando parte do hipotálamo, uma região do cérebro que regula funções vitais. Quando somos expostos a um estímulo forte — seja ele um susto ou uma experiência estética — o corpo libera neurotransmissores como a noradrenalina e a dopamina.

Enquanto a noradrenalina prepara o corpo para reagir, a dopamina está ligada ao sistema de recompensa e prazer, explicando por que sentimos arrepios em momentos de profunda conexão artística ou alegria.

Uma herança dos nossos ancestrais

Embora hoje o arrepio pareça apenas uma curiosidade biológica, para os nossos antepassados ele era uma ferramenta de sobrevivência.

Em animais, eriçar os pelos serve para criar uma camada de isolamento térmico contra o frio ou para fazer o indivíduo parecer maior e mais ameaçador diante de predadores.

Nos seres humanos, com a redução dos pelos ao longo da evolução, essa função prática se perdeu, mas o reflexo permanece como um "vestígio" de nossa história.

Gatilhos: da música à nostalgia

A psicologia aponta que o corpo muitas vezes reage antes mesmo de a mente processar o que está acontecendo. Entre os principais gatilhos emocionais para os arrepios "do nada", destacam-se:

Experiências estéticas: músicas com acordes inesperados, vozes potentes ou cenas cinematográficas de heroísmo.

músicas com acordes inesperados, vozes potentes ou cenas cinematográficas de heroísmo. Memórias afetivas: lembranças fortes, tanto positivas quanto dolorosas, que despertam nostalgia ou saudade.

lembranças fortes, tanto positivas quanto dolorosas, que despertam nostalgia ou saudade. Conexão social: sentir empatia profunda pelo relato de outra pessoa ou vivenciar momentos de fé e espiritualidade.

sentir empatia profunda pelo relato de outra pessoa ou vivenciar momentos de fé e espiritualidade. Estado de alerta: em pessoas ansiosas, o sistema nervoso pode estar em modo acelerado, reagindo a estímulos sutis que o cérebro interpreta como necessidade de atenção.

Quando o arrepio merece atenção médica

Na grande maioria das vezes, os arrepios são inofensivos e mostram apenas que você possui uma sensibilidade aguçada aos estímulos do ambiente. No entanto, se eles se tornarem frequentes e vierem acompanhados de outros sintomas, vale ligar o sinal de alerta.

Especialistas recomendam buscar orientação médica se os calafrios ocorrerem junto com palpitações, tonturas, febre, falta de ar ou perda de peso sem motivo aparente.

Em casos raros, arrepios persistentes sem causa emocional ou térmica podem estar ligados a disfunções do sistema nervoso, alterações na tireoide ou até quadros neurológicos específicos.