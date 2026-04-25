Fantasma? Mau olhado? Premonição? O que realmente significa sentir arrepios sem estar com frio

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Agência Correio
Raphael Miras
Publicado em 25 de abril de 2026 às 16:00
Você provavelmente já sentiu aquele arrepio súbito ao ouvir o refrão de uma música especial, ao assistir a uma cena emocionante de um filme ou até mesmo ao resgatar uma lembrança do passado.
O fenômeno, que ocorre mesmo em dias quentes e sem vento, costuma intrigar, mas a ciência explica que ele é muito mais do que uma simples reação ao clima: é um diálogo direto entre suas emoções e seu sistema nervoso.
O que diz a psicologia?
Tecnicamente chamado de piloereção, o arrepio acontece quando pequenos músculos na base dos folículos capilares se contraem involuntariamente, levantando os pelos e criando pequenas saliências na pele.
Esse processo é controlado pelo sistema nervoso autônomo, especificamente pela divisão simpática, que cuida das respostas automáticas do nosso corpo.
O comando parte do hipotálamo, uma região do cérebro que regula funções vitais. Quando somos expostos a um estímulo forte — seja ele um susto ou uma experiência estética — o corpo libera neurotransmissores como a noradrenalina e a dopamina.
Enquanto a noradrenalina prepara o corpo para reagir, a dopamina está ligada ao sistema de recompensa e prazer, explicando por que sentimos arrepios em momentos de profunda conexão artística ou alegria.
Embora hoje o arrepio pareça apenas uma curiosidade biológica, para os nossos antepassados ele era uma ferramenta de sobrevivência.
Em animais, eriçar os pelos serve para criar uma camada de isolamento térmico contra o frio ou para fazer o indivíduo parecer maior e mais ameaçador diante de predadores.
Nos seres humanos, com a redução dos pelos ao longo da evolução, essa função prática se perdeu, mas o reflexo permanece como um "vestígio" de nossa história.
A psicologia aponta que o corpo muitas vezes reage antes mesmo de a mente processar o que está acontecendo. Entre os principais gatilhos emocionais para os arrepios "do nada", destacam-se:
Na grande maioria das vezes, os arrepios são inofensivos e mostram apenas que você possui uma sensibilidade aguçada aos estímulos do ambiente. No entanto, se eles se tornarem frequentes e vierem acompanhados de outros sintomas, vale ligar o sinal de alerta.
Especialistas recomendam buscar orientação médica se os calafrios ocorrerem junto com palpitações, tonturas, febre, falta de ar ou perda de peso sem motivo aparente.
Em casos raros, arrepios persistentes sem causa emocional ou térmica podem estar ligados a disfunções do sistema nervoso, alterações na tireoide ou até quadros neurológicos específicos.
No dia a dia, acolher essas sensações como parte da biologia humana ajuda a reduzir a ansiedade. O arrepio é, em última análise, uma prova da integração total entre o que pensamos, o que sentimos e como nosso corpo se manifesta fisicamente.