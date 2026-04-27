'MARAVILHOSA'

Após fotógrafo revelar arrependimento, Nívea Stelmann se pronuncia sobre ensaio sensual polêmico dos anos 2000

Atriz admitiu concordar com as críticas feitas por Christian Gaul: 'Éramos cegos'

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06:55

Nivea Stelmann no ensaio para a revista "Vip", em 2006 Crédito: Christian Gaul/Reprodução/Instagram @clubedavip

Nívea Stelmann se pronunciou nas redes sociais sobre o ensaio sensual polêmico que realizou para a revista VIP, em 2006, após o tema voltar à tona. As imagens, feitas pelo fotógrafo Christian Gaul, geraram repercussão recente depois que ele próprio afirmou não se orgulhar do trabalho por considerar a proposta “machista”.

A atriz disse concordar com a avaliação, mas também fez questão de destacar o carinho que tem pelo profissional. "Não discordo do ponto de vista dele. Mas que aí eu estou maravilhosa, isso eu estou! Eu amo o Christian Gaul", disse. "Foi o fotógrafo que mais conseguiu me deixar maravilhosa. Morro de saudades dos nossos ensaios. Ele tem toda razão. Naquela época éramos cegos pra certas coisas", completou.

Nivea Stelmann no ensaio para a revista "Vip", em 2006 1 de 15

Nas imagens em questão, a atriz aparecia realizando tarefas domésticas, como aspirar o chão e lavar roupa. "Já pensou essa delícia morena dando um trato na sua casa?", dizia a chamada de capa da publicação.

Nivea tinha 32 anos na época e estava no auge do sucesso. Ela tinha uma carreira consolidada na TV e havia acabado de participar da novela "Alma Gêmea". O ensaio na "Vip" foi anunciado como o mais sensual da trajetória da atriz, que nunca chegou a posar nua na "Playboy", apesar de ter recebido inúmeros convites.

Diante da repercussão, Christian Gaul foi direto ao reavaliar o trabalho: "Em retrospecto, eu não me orgulho desse ensaio". "Devido à temática machista ou devido a estética não tão elegante/refinada? Ou outro motivo?", questionou uma pessoa. "A temática machista", respondeu Christian.