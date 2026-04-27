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Kelly Key fala sobre momento delicado após AVC do marido e revela nova cirurgia

Cantora compartilhou preocupação com o companheiro e expectativa para a próxima etapa do tratamento

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06:19

Kelly Key fala sobre saúde de Mico Freitas Crédito: Reprodução/ Instagram

Kelly Key, de 43 anos, desabafou com os seguidores o momento delicado que vive ao lado do marido, Mico Freitas, de 44, que sofreu um acidente vascular cerebral no início do mês. Segundo a artista, ele passará por um novo procedimento cirúrgico ainda nesta semana.

"Esses últimos dias por aqui foram mais silenciosos, daqueles que fazem a gente diminuir o ritmo sem planejar. Para quem não sabe, o Mico teve um AVC dia 6 de Abril aqui em Portugal. Desde então não retornarmos para Luanda [na Angola, onde o casal mora] pois ele precisava de exames para descobrir a causa", começou ela, em relato nas redes sociais neste domingo (26).

Mico Freitas 1 de 14

Na sequência, a cantora explicou que os exames já apontaram a origem do problema e detalhou a condição identificada pelos médicos. "Semana passada descobrimos: no coração, um FOP [Forame Oval Patente], uma espécie de buraquinho de nascença que permitiu a passagem de um coágulo até o cérebro", contou.

"Depois de algumas consultas pós exames... É cirúrgico! Amanhã faremos a consulta pré-cirúrgica. Ele fará um procedimento no coração ainda esta semana", acrescentou, sem informar a data exata.

A situação trouxe mudanças significativas na rotina da família. Kelly Key relatou que tem se dedicado integralmente ao marido, além de acompanhar de perto o filho mais novo, Artur, de 9 anos, conhecido como Tuca.

"Desde o AVC tenho estado mais presente em casa, com o Mico, não o deixo um minuto, também com o Tuca nos estudos, a escola está sendo muito parceira, estamos estudando todos os dias pela manhã após meu treino", disse.

"Ao mesmo tempo, tentando reorganizar uma rotina de trabalho que, de repente, já não é a mesma. É curioso como a vida muda o eixo sem avisar. O que era urgente deixa de ser e o que realmente importa aparece com mais clareza", refletiu.