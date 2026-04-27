Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kelly Key fala sobre momento delicado após AVC do marido e revela nova cirurgia

Cantora compartilhou preocupação com o companheiro e expectativa para a próxima etapa do tratamento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06:19

Kelly Key fala sobre saúde de Mico Freitas dois dias após a internação
Kelly Key fala sobre saúde de Mico Freitas Crédito: Reprodução/ Instagram

Kelly Key, de 43 anos, desabafou com os seguidores o momento delicado que vive ao lado do marido, Mico Freitas, de 44, que sofreu um acidente vascular cerebral no início do mês. Segundo a artista, ele passará por um novo procedimento cirúrgico ainda nesta semana.

"Esses últimos dias por aqui foram mais silenciosos, daqueles que fazem a gente diminuir o ritmo sem planejar. Para quem não sabe, o Mico teve um AVC dia 6 de Abril aqui em Portugal. Desde então não retornarmos para Luanda [na Angola, onde o casal mora] pois ele precisava de exames para descobrir a causa", começou ela, em relato nas redes sociais neste domingo (26). 

Mico Freitas

Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram
1 de 14
Empresário Mico Freitas por Reprodução | Instagram

Na sequência, a cantora explicou que os exames já apontaram a origem do problema e detalhou a condição identificada pelos médicos. "Semana passada descobrimos: no coração, um FOP [Forame Oval Patente], uma espécie de buraquinho de nascença que permitiu a passagem de um coágulo até o cérebro", contou.

"Depois de algumas consultas pós exames... É cirúrgico! Amanhã faremos a consulta pré-cirúrgica. Ele fará um procedimento no coração ainda esta semana", acrescentou, sem informar a data exata.

A situação trouxe mudanças significativas na rotina da família. Kelly Key relatou que tem se dedicado integralmente ao marido, além de acompanhar de perto o filho mais novo, Artur, de 9 anos, conhecido como Tuca.

"Desde o AVC tenho estado mais presente em casa, com o Mico, não o deixo um minuto, também com o Tuca nos estudos, a escola está sendo muito parceira, estamos estudando todos os dias pela manhã após meu treino", disse.

"Ao mesmo tempo, tentando reorganizar uma rotina de trabalho que, de repente, já não é a mesma. É curioso como a vida muda o eixo sem avisar. O que era urgente deixa de ser e o que realmente importa aparece com mais clareza", refletiu.

Por fim, a cantora demonstrou confiança e esperança para os próximos dias, desejando que o procedimento ocorra bem e que a família encontre tranquilidade. "Às vezes, a vida já vinha dando sinais e a gente só entende depois. Que essa semana que se inicia seja abençoada para todos nós. Que a gente encontre respostas, caminhos e, principalmente, paz no coração", concluiu.

Leia mais

Imagem - Franciny Ehlke anuncia gravidez do primeiro filho: 'O amor agora cresce dentro de mim'

Franciny Ehlke anuncia gravidez do primeiro filho: 'O amor agora cresce dentro de mim'

Imagem - Quem é Anderson Neiff, rei do brega-funk baleado após show em São Paulo

Quem é Anderson Neiff, rei do brega-funk baleado após show em São Paulo

Imagem - Gracyanne Barbosa revela por que removeu procedimentos do rosto

Gracyanne Barbosa revela por que removeu procedimentos do rosto

Tags:

Kelly key Mico Freitas

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de abril): ajustes, decisões e oportunidades pedem mais consciência ao longo do dia

Cor e número da sorte de hoje (27 de abril): ajustes, decisões e oportunidades pedem mais consciência ao longo do dia
Imagem - Ana Paula Renault explica por que seguiu no BBB 26 após morte do pai: 'Queria sair correndo'

Ana Paula Renault explica por que seguiu no BBB 26 após morte do pai: 'Queria sair correndo'
Imagem - Maíra Cardi reaparece nas redes e pede orações pela filha de seis meses após diagnóstico em hospital nos EUA

Maíra Cardi reaparece nas redes e pede orações pela filha de seis meses após diagnóstico em hospital nos EUA