ASTROLOGIA

Saiba o que Áries, Câncer, Libra e Peixes devem fazer hoje (30 de abril) para mudar de vida em maio

Universo testa a paciência no encerramento do mês; veja o que muda agora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:18

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentiu que abril foi uma montanha-russa emocional, o dia de hoje chega para colocar as coisas no lugar. No entanto, o céu faz uma exigência: maturidade. Para Áries, Câncer, Libra e Peixes, a quinta-feira traz situações que vão exigir que você respire fundo antes de reagir. O segredo para sair vitorioso hoje não está na força, mas na capacidade de observar antes de dar o próximo passo. É um "teste final" antes de virar a página do calendário.



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Áries precisa segurar a língua para não transformar um pequeno desentendimento em uma guerra mundial. Câncer, sua intuição está gritando, ouça o que seu coração diz, mas não deixe que a sensibilidade te paralise. Já para Libra, a palavra de ordem é equilíbrio. Parcerias profissionais estão em alta, mas elas só vão funcionar se você souber negociar com diplomacia. Peixes, sua criatividade é a chave para resolver impasses no trabalho; confie no seu talento.



A virada que o universo propõe hoje é interna. Quando você muda a forma como reage aos problemas, os problemas mudam de tamanho. É o momento de olhar para trás e ver o quanto você cresceu neste mês de abril. Aqueles bloqueios que pareciam intransponíveis começam a se dissolver hoje, desde que você assuma a responsabilidade pelas suas escolhas e pare de esperar que a sorte caia do céu sem esforço.

