ASTROLOGIA

Paixão à vista: Saiba quais signos terão sorte no amor até o fim de semana (30 de abril a 3 de maio)

Confira o que o destino reservou para o seu coração

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 22:22

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor não está apenas no ar hoje, ele está batendo na sua porta com intensidade. No último dia de abril, o carisma de alguns signos está tão potente que será impossível passar despercebido. Se você é de Leão, Sagitário, Aquário ou Gêmeos, prepare-se para atrair olhares e, quem sabe, uma proposta inesperada. O céu favorece tanto quem está em busca de um novo crush quanto quem precisa dar um "upgrade" na relação atual.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Para o leonino, o brilho pessoal está irresistível, aproveite para conquistar. Sagitário, seu bom humor será sua maior arma de sedução hoje; divirta-se sem medo. Aquário, o romance pede inovação: saia do comum e surpreenda quem você ama. Já Gêmeos deve aproveitar a curiosidade em alta para conhecer gente nova ou trocar ideias profundas com o parceiro. O trabalho em equipe entre o coração e a mente será o segredo do sucesso afetivo.



Mas atenção: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O carisma em alta pode atrair pessoas do passado ou decisões que você vinha adiando. Use essa energia para fortalecer laços verdadeiros em vez de apenas colecionar olhares passageiros. Se houver algum conflito, o bom humor sagitariano ou a originalidade aquariana podem desarmar qualquer tensão. O importante hoje é celebrar a conexão com o outro de forma leve e autêntica.

