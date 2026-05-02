ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz direcionamento para 3 signos neste sábado (2 de maio): hora de fazer escolhas importantes

A sexta-feira (2) chega com um recado sobre decisões, caminhos e atitudes que podem definir próximos passos

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 00:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (2) começa com uma energia de definição. O Anjo da Guarda indica que algumas situações vão exigir posicionamento claro, e adiar escolhas pode atrasar processos importantes.

A orientação é analisar com calma, mas não fugir das decisões. Para três signos, o momento pede atitude.

Touro

Taurinos podem se ver diante de uma escolha que envolve segurança ou mudança. O Anjo da Guarda indica que permanecer parado pode não ser a melhor opção.

O ideal será decidir com consciência.

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Libra

Librianos podem enfrentar dúvidas que exigem posicionamento. O excesso de indecisão pode gerar perda de oportunidades.

O momento pede mais firmeza.

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Aquário

Aquarianos podem sentir vontade de mudar algo importante. O Anjo da Guarda indica que o momento favorece novos caminhos.

O recado é agir com responsabilidade.

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