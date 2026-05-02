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Anjo da Guarda traz direcionamento para 3 signos neste sábado (2 de maio): hora de fazer escolhas importantes

A sexta-feira (2) chega com um recado sobre decisões, caminhos e atitudes que podem definir próximos passos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 00:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (2) começa com uma energia de definição. O Anjo da Guarda indica que algumas situações vão exigir posicionamento claro, e adiar escolhas pode atrasar processos importantes.

A orientação é analisar com calma, mas não fugir das decisões. Para três signos, o momento pede atitude.

Touro

Taurinos podem se ver diante de uma escolha que envolve segurança ou mudança. O Anjo da Guarda indica que permanecer parado pode não ser a melhor opção.

O ideal será decidir com consciência.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Libra

Librianos podem enfrentar dúvidas que exigem posicionamento. O excesso de indecisão pode gerar perda de oportunidades.

O momento pede mais firmeza.

Perfume ideal para Libra

Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA

Aquário

Aquarianos podem sentir vontade de mudar algo importante. O Anjo da Guarda indica que o momento favorece novos caminhos.

O recado é agir com responsabilidade.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

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Escolher também é seguir em frente. Decisões conscientes constroem novos caminhos.

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