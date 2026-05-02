Anjo da Guarda traz direcionamento para 3 signos neste sábado (2 de maio): hora de fazer escolhas importantes

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Fernanda Varela
Publicado em 2 de maio de 2026 às 00:00
O sábado (2) começa com uma energia de definição. O Anjo da Guarda indica que algumas situações vão exigir posicionamento claro, e adiar escolhas pode atrasar processos importantes.
A orientação é analisar com calma, mas não fugir das decisões. Para três signos, o momento pede atitude.
Touro
Taurinos podem se ver diante de uma escolha que envolve segurança ou mudança. O Anjo da Guarda indica que permanecer parado pode não ser a melhor opção.
O ideal será decidir com consciência.
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Libra
Librianos podem enfrentar dúvidas que exigem posicionamento. O excesso de indecisão pode gerar perda de oportunidades.
O momento pede mais firmeza.
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Aquário
Aquarianos podem sentir vontade de mudar algo importante. O Anjo da Guarda indica que o momento favorece novos caminhos.
O recado é agir com responsabilidade.
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Mensagem do dia
Escolher também é seguir em frente. Decisões conscientes constroem novos caminhos.