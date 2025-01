FAMOSOS

'A única coisa que pega nessa história é o fato de Camila ser sobrinha de Iran', admite Hulk

Casal faz terceira festa matrimonial nesta quarta (8)

Iran Ângelo, Hulk e Camila Crédito: Reprodução

O casamento do atacante Hulk com Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-esposa, Iran Ângelo, fez com que declarações do jogador fossem trazidas à tona. Uma das que mais chamou a atenção dos internautas foi uma em que ele admite que é natural o estranhamento das pessoas com o fato dele se relacionar com alguém da família da ex.

"A única coisa que pega nessa história é o fato de Camila ser sobrinha de Iran", declarou em uma live feita nas suas redes sociais, pouco após assumir o romance com a médica.

Hulk ficou casado com a tia de Camila por 12 anos. Juntos, os dois tiveram três filhos: Ian, de 14 anos, Thiago, de 12, e Alice, de 9. Deles, apenas a caçula compareceu ao casamento religioso do pai, na última sexta (3). Com Camila, Hulk teve mais dois herdeiros: Zaya, de 2 anos, e Aisha, de seis meses.

Os dois filhos mais velhos de Hulk não foram os únicos familiares que optaram por não comparecer ao casamento. O irmão de Camila, o empresário Yugnir, também se recusou a participar das celebrações. No dia da festa religiosa, ele passou o dia com a tia Iran.

Uma das tias de Camila, irmã de Iran, foi a mais revoltada. Rayssa Ângelo não poupou críticas à sobrinha na internet. "Hoje é um dia difícil de engolir, um dia que revela até onde a traição pode ir quando vem de quem menos esperamos. Se minha mãe estivesse viva, tenho certeza de que não suportaria tamanha monstruosidade. Ver uma neta, que cresceu sob seu teto, trair a própria família de forma tão cruel seria um golpe impossível de superar", escreveu Rayssa, lembrando do dia do falecimento da mãe, Socorro, no dia do casamento religioso de Hulk e Camila.

"Há sete anos, chorávamos a morte da minha mãe. E hoje, acontece um espetáculo macabro a qual me faz entender que realmente ela não poderia estar aqui, pois não resistiria a tamanha vergonha e monstruosidade", seguiu.

A tia da noiva chamou ainda a sobrinha de Judas. "É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas, às vezes ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas. Querer o que é do outro, desejar viver a vida de alguém que confiou em você, é um reflexo de um coração vazio, incapaz de criar sua própria felicidade", finalizou.

Ao contrário das outras duas irmãs, Niris Ângelo, mãe de Camila Ângelo e irmã de Iran Ângelo, esteve no casamento da filha com Hulk e fez uma postagem nas suas redes sociais parabenizando os dois pela união. "Que este dia seja apenas o início de uma vida repleta de amor, união e harmonia."