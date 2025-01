FAMOSOS

Kit para 'inspirar o amor' e muito luxo: veja como será o segundo dia de casamento de Hulk e Camila

Leia o recado que o casal escreveu para os vizinhos do local da festa

Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 13:17

Hulk e Camila Ângelo Crédito: Reprodução

O casamento do atacante Hulk com Camila Ângelo continua nesta terça-feira (7). O casal, que fez a cerimônia religiosa na sexta-feira (3), vai fazer um festão hoje, no bairro do Bessa, em João Pessoa.

A festa de hoje demorou 40 dias para ser organizada. Como foi necessária muita movimentação no local, os noivos presentearam 120 moradores vizinhos ao local da festa com kits. Cada mimo continha uma garrafa de cerveja Heineken, um copo personalizado com a imagem do jogador e a frase 'Nós temos o Hulk’, um pacote de amendoim, protetores auriculares e uma carta falando sobre o amor dos dois.

"Aos estimados moradores da região do Bessa, com todo o respeito e consideração, dirigimo-nos a vocês para compartilhar um momento especial que acontecerá em breve em nossa comunidade, no próximo dia 07 de janeiro, celebraremos a nossa união, um capítulo tão significativo de nossas vidas que escolhemos viver em João Pessoa, um lugar que tanto amamos. Sabemos que eventos dessa natureza podem ocasionar movimentos mais intensos no trânsito e, por breves momentos, o brilho do som poderá alcançar os arredores", começava a carta.

"Por isso, pedimos a compreensão e paciência de todos os moradores. Esta celebração, carregada de amor e significado, é uma ocasião única não apenas para nós, mas também para todos que compartilham de nossa felicidade. Estamos trabalhando com dedicação para minimizar quaisquer incômodos e garantir que tudo ocorra coma maior organização e respeito possível. Desde já, agradecemos pela acolhida e pelo espírito de colaboração que sempre caracterizam a nossa comunidade, que esta data especial inspire o amor e a união entre todos nós. Com gratidão, Camila & Hulk Paraíba", finalizava.

Mimo foi entregue para vizinhos Crédito: Reprodução

A festa de hoje será a mais badalada. Ao todo, serão três bandas animando os convidados em um espaço de luxo. Mas os festejos não acabam por aí. Ao todo, 500 profissionais estão envolvidos na festa, que contará com chefs renomados, designers de flores, especialistas em hospitalidade, além de serviços mais comuns, como técnicos de som e iluminação.

Nesta quarta-feira (8), Hulk e Camila celebram mais uma vez com amigos e familiares.

O evento tem como cerimonialista Jaeder Barreto, um dos nomes mais renomados do meio, e custou cerva de R$ 15 milhões, segundo o ClickPB.

Família se recusa a participar de casamento

Na sexta-feira (3) o casal celebrou o casamento no religioso. Coincidentemente, a data é a mesma do aniversário de morte da ex-sogra de Hulk, mãe de Iran Ângelo, que é tia de Camila. Nas redes sociais, familiares ficaram revoltados com a união do casal.

A cerimônia religiosa aconteceu na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição. Hulk usou um terno da grife Prada, enquanto Camila estava com um vestido do estilista Samuel Cirnansck.

Hulk foi casado com a tia de Camila por 12 anos e teve três filhos: Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de 9. Os meninos se recusaram a comparecer ao casamento do pai, enquanto a menina decidiu ir. O jogador, que assumiu o romance com Camila poucos meses após o divórcio, também já tem outros dois filhos com a atual esposa: Zaya, 2 anos, e Aisha, de seis meses.

Camila contou com a presença de pouquíssimos familiares no seu casamento religioso. A ex-mulher do jogador e tia da noiva, Iran Ângelo obviamente não esteve presente. Nas redes sociais, Iran compartilhou um vídeo consolando seu filho Ian. "Tudo passa, filho! Te amo infinito", escreveu ela.

Iran também mandou um recado direto à filha caçula, Alice, que preferiu ir ao casamento do pai. “Filha, fica em paz! Mamãe sabe da dimensão do seu amor, do elo tão forte e divino que nos une. Seu olhar me disse tanto... Seus abraços e beijos falam por si só. Te amo infinito, minha princesa!", publicou Iran.

O irmão de Camila, o empresário Yugnir, também se recusou a participar do casamento da irmã e passou o dia ao lado de Iran.

Barraco nas redes

Rayssa Ângelo, irmã de Iran e da mãe de Camila, não poupou críticas à sobrinha na internet. "Hoje é um dia difícil de engolir, um dia que revela até onde a traição pode ir quando vem de quem menos esperamos. Se minha mãe estivesse viva, tenho certeza de que não suportaria tamanha monstruosidade. Ver uma neta, que cresceu sob seu teto, trair a própria família de forma tão cruel seria um golpe impossível de superar", escreveu Rayssa, lembrando do dia do falecimento da mãe, Socorro.

"Há sete anos, chorávamos a morte da minha mãe. E hoje, acontece um espetáculo macabro a qual me faz entender que realmente ela não poderia estar aqui, pois não resistiria a tamanha vergonha e monstruosidade", seguiu.

A tia da noiva chamou ainda a sobrinha de Judas. "É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas, às vezes ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas. Querer o que é do outro, desejar viver a vida de alguém que confiou em você, é um reflexo de um coração vazio, incapaz de criar sua própria felicidade", finalizou.

Mãe apoiou

Ao contrário das outras duas irmãs, Niris Ângelo, mãe de Camila Ângelo e irmã de Iran Ângelo, esteve no casamento da filha com Hulk e fez uma postagem nas suas redes sociais parabenizando os dois pela união. "Que este dia seja apenas o início de uma vida repleta de amor, união e harmonia."

Níris e Camila ficaram afastadas em 2019, quando Camila e Hulk assumiram o namoro. Ela ficou ao lado da irmã e chegou a romper com a filha. Em 2022, porém, ela e a filha reataram e voltaram a se falar, o que fez com que Iran e Níris se afastassem.

Delegacia

O casamento também envolveu a polícia. Após os ataques na internet contra Hulk Paraíba e Camila Ângelo, o produtor do casamento abriu um boletim de ocorrência com ações civis e criminais.

Por meio de nota oficial, Jaeder Barretos saiu em defesa da honra e dignidade do casal: “Destacamos que a liberdade de imprensa e de opinião é um direito constitucional, mas seu exercício deve ser pautado pela ética e pela responsabilidade. O uso de plataformas digitais ou espaços jornalísticos para disseminar inverdades e incitar ataques não será tolerado e será enfrentado com o rigor da lei”.

“Com mais de 31 páginas de provas documentadas, incluindo links e prints, Jaeder Barreto apresenta evidências concretas de difamações e ofensas que extrapolam os limites da liberdade de expressão, configurando ataques que visam diretamente a honra e a reputação do casal. As ações protocoladas têm como objetivo principal responsabilizar legalmente os envolvidos e prevenir que novos ataques venham a ocorrer, garantindo a proteção da dignidade do casal”, seguiu.