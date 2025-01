CELEBRIDADES

Namorado de Iran Ângelo curte críticas ao casamento de Hulk e Camila Sousa

Lucas Suassuna demonstra solidariedade à empresária, ex-esposa do jogador, e recebe apoio de internautas nas redes sociais

A cerimônia de casamento do jogador Hulk com Camila Sousa, realizada na última sexta-feira (3), reacendeu as polêmicas envolvendo o término do atleta com sua ex-esposa, Iran Ângelo, tia da sua atual. O engenheiro Lucas Suassuna, atual namorado de Iran, demonstrou apoio à amada ao curtir mensagens críticas ao matrimônio e de solidariedade à empresária.