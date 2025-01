DECLARAÇÃO DE AMOR

'Te amar foi a decisão mais certeira', diz Hulk para Camila Ângelo em casamento

Cerimônia religiosa aconteceu em Campina Grande, na Paraíba

Amanda Palma

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 08:03

Casamento de Hulk e Camila Ângelo Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador de futebol Hulk Paraíba fez uma declaração apaixonada durante os votos no casamento com Camila Ângelo, nessa sexta-feira (3). A cerimônia religiosa foi intimista e aconteceu em Campina Grande, na Paraíba.

Hulk destacou que os momentos ao lado da esposa são sempre especiais. “Tem um provérbio que diz: 'Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência'. Eu te agradeço todos os dias, pois minha vida se transformou para melhor. Poder dormir ao seu lado todas as noites e acordar te amando ainda mais, sem sombra de dúvida, é a melhor coisa que me aconteceu. Como uma cadeira de plástico a beira de um rio, na sua presença, é como se estivesse no melhor restaurante do mundo. Sou grato a Deus por ter uma esposa amiga, fiel e compreensível”, disse.

O jogador também falou sobre as qualidades de Camila e o quanto ele tem certeza do relacionamento com ela. A relação do casal é marcada por polêmicas familiares, já que Camila é sobrinha da ex-esposa de Hulk.

“Você, que sempre está me motivando, mesmo quando eu chego em casa cansado e triste, quando as coisas no trabalho não correm como imaginamos, está sempre ao meu lado, mostrando que dias melhores virão. Com certeza, vou te amar e te respeitar até o último dia da minha vida. Te amar foi, sem sombra de dúvida, a decisão mais certeira que meu coração já tomou. Te amo eternamente”, finalizou.

O casal já era casado no civil desde 2020 e decidiu fazer a celebração religiosa. Juntos, eles têm dois filhos: Zaya, 2 anos, e Aisha, de seis meses.