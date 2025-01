CASAMENTO

Hulk inicia casamento de três dias com Camila Ângelo nesta sexta (3)

Noiva é sobrinha da ex-mulher de Hulk; família rompeu após romance

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 14:57

Iran Ângelo, Hulk e Camila Crédito: Reprodução

O badalado casamento do jogador de futebol Hulk com Camila Ângelo terá início nesta sexta-feira (3). Ao todo, serão três dias de celebrações. Os dois estão juntos desde 2019 e são pais de duas filhas, Zaya, 2 anos, e Aisha, de seis meses. Eles já são casados no civil, mas decidiram festejar o matrimônio ao lado de amigos e familiares.

Por falar em familiares, a festa não contará com a presença de Iran Ângelo, ex-mulher de Hulk e tia de Camila. As duas romperam após o atleta assumir o atual romance poucos meses após se divorciar. Ao saber que os dois iam oficializar a união no religioso, Iran disse que toda essa história era um "rastro de dor" na vida dela e dos filhos - vale lembrar que Camila foi madrinha de casamento de Hulk e Iran. Não há informações se os filhos do ex-casal estarão na celebração.

Todos os detalhes da cerimônia, que será íntima, são mantidos em segredo. Nesta sexta, no entanto, Hulk publicou uma foto onde mostra que estava se preparando para subir no altar. Segundo o anúncio do atleta, a celebração será "intimista, cheia de carinho e significado". O evento será em Campina Grande, na Paraíba.

Hulk antes do casamento Crédito: Reprodução