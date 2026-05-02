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Suíte com jacuzzi, churrasco e fãs na porta: os 171 dias que Ronaldinho Gaúcho passou preso em hotel de luxo no Paraguai

Ex-jogador foi preso com documentos falsos em 2020

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 17:01

Ronaldinho Gaúcho
Ronaldinho Gaúcho Crédito: Reprodução

Quando foi detido no Paraguai ao entrar no país com documentos falsos, em 2020, Ronaldinho Gaúcho chegou a passar por um cenário que lembrava uma prisão comum. Foram 32 dias no presídio Agrupación Especializada, em Assunção. Mas a maior parte do período de custódia acabou tendo outro endereço e uma realidade bem diferente para a maioria dos presos: o ex-atleta acabou ficando em um hotel de luxo.

Após a fase inicial na cadeia, o ex-jogador e o irmão Assis passaram a cumprir prisão domiciliar no Hotel Palmaroga, no centro histórico da capital paraguaia. A medida foi autorizada pela Justiça durante a pandemia de covid-19, sob o argumento de evitar risco de contágio no sistema prisional. O resultado foi um período de mais de quatro meses em uma suíte presidencial praticamente exclusiva.

Ronaldinho ficou preso em hotel de luxo

Ronaldinho acena da varanda para os fãs por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Hotel Palmaroga, em Assunção, Paraguai por Divulgação
Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
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Ronaldinho acena da varanda para os fãs por Divulgação

A suíte 104, no primeiro pavimento do prédio, virou o “lar” dos irmãos. O hotel, com cerca de 107 quartos e diárias que podem chegar a aproximadamente R$ 3 mil, chegou a ser fechado quase totalmente para atendê-los. No total, o prédio histórico de 1901 se transformou em cenário de uma rotina incomum envolvendo o ex-jogador.

No espaço, havia sala com TV de 55 polegadas, copa com geladeira, mesa de jantar, lavabo e um quarto com cama king size. O banheiro tinha jacuzzi e chuveiro, e as janelas davam vista para a Rua Palma, uma das áreas mais privilegiadas do centro de Assunção.

A rotina incluía churrascos no terraço do hotel, idas à cafeteria e constante movimentação de funcionários e visitantes. “Ele às vezes descia na cafeteria, que abria só para fazer o café da manhã, almoço e jantar dele, e todo mundo ficava na janela de vidro tentando tirar fotos, então ele tinha que subir de novo”, contou o gerente Emílio Yegros ao GloboEsporte, em 2024.

O contato com funcionários também marcou o período. Segundo relatos, Ronaldinho costumava interagir com a equipe e chegou a se despedir de forma emotiva. “Ele falava de no último dia tirar uma foto com todo mundo e foi bastante emotivo, porque ele foi abraçar cada uma das meninas, faxineiras, cozinheiras, recepcionistas. Tinha uma fila enorme”, lembrou o gerente.

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O hotel também passou a receber visitas de jogadores e autoridades, além de fãs que se concentravam na entrada deixando camisas, bolas e pedidos de autógrafo. “Ele nunca disse não. Sempre dizia: traga para cá”, afirmou Emílio.

Prisão

Ronaldinho e Assis haviam chegado ao Paraguai a convite de empresários ligados a eventos e projetos sociais, além do lançamento de uma autobiografia. Pouco depois, foram presos após o uso de passaportes adulterados. O documento havia sido entregue por intermediários, que mais tarde passaram a ser investigados e estão foragidos.

Após cerca de cinco meses de investigação, o Ministério Público paraguaio decidiu não apresentar novas acusações contra os irmãos. Isso abriu caminho para um acordo judicial. Ronaldinho pagou multa de 90 mil dólares e Assis, 110 mil dólares. Os valores foram abatidos da fiança de 1,6 milhão de dólares paga anteriormente.

Ao todo, foram 171 dias sob custódia em Assunção, somando prisão e prisão domiciliar. A defesa sustentou que não houve má-fé do ex-jogador no uso do documento adulterado. “Ele nem sabia que o documento tinha sido adulterado. Como não identificaram má fé, pagou uma multa e foi encerrado sem qualquer tipo de mácula”, afirmou o advogado Sergio Queiroz.

A saída ocorreu dois dias após o pagamento do acordo. Na despedida, Ronaldinho deixou o hotel cercado por fãs e fez uma última foto com funcionários do Palmaroga. A imagem ainda hoje permanece exposta no local como lembrança de um dos períodos mais inusitados da trajetória do ex-jogador.

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