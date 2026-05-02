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Megaestádio de R$ 2,5 bilhões na América Latina avança e impressiona pelo tamanho; veja como vai ficar

Projeto financiado pela China avança em El Salvador e deve ser concluído em 2027

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 13:00

Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador
Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador Crédito: Divulgação

O novo Estádio Nacional de El Salvador, um dos maiores projetos esportivos em andamento na América Latina, entrou na fase mais complexa das obras. Orçado em cerca de US$ 500 milhões, o equivalente a R$ 2,5 bilhões, o empreendimento já apresenta avanços estruturais importantes e caminha para a etapa final de construção.

Imagens recentes mostram a evolução das arquibancadas, o desenvolvimento do anel perimetral e a instalação da cobertura externa, considerada uma das etapas mais desafiadoras do projeto. Neste momento, diferentes sistemas da estrutura estão sendo montados de forma simultânea, marcando a transição da fase bruta para uma etapa mais técnica e detalhada da obra.

Veja imagens das obras do megaestádio construído em El Salvador

Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
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Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação

Com previsão de entrega para 2027, o estádio foi planejado para receber não apenas partidas de futebol, mas também grandes shows e eventos internacionais. A proposta é transformar o espaço em um novo polo de entretenimento e turismo na América Central.

O projeto é resultado de acordos firmados entre El Salvador e a China após a retomada das relações diplomáticas entre os países, em 2018. A construção é financiada integralmente pelo governo chinês, o que reforça a dimensão estratégica da parceria.

Veja imagens do projeto do megaestádio construído em El Salvador

Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação
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Veja imagens das obras e do projeto do megaestádio construído em El Salvador por Divulgação

Além da arena, o complexo prevê melhorias no entorno urbano da capital San Salvador, com impacto direto na mobilidade, nos serviços e na atração de investimentos para a região.

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