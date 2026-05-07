TÁ CHEGANDO A COPA

Shopping de Salvador terá espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026; confira onde

Álbum oficial reúne 980 cromos, incluindo 68 especiais, e terá pontos dedicados à compra e interação entre colecionadores na capital baiana

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 19:45

Espaço de venda e troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026 no Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, a tradicional corrida pelos álbuns de figurinhas já começou entre os torcedores e colecionadores. No Shopping Bela Vista, os fãs do torneio poderão encontrar pontos de venda do álbum oficial na loja Brinkarr e nos quiosques Ponto Cultural e Panini. Este último também contará com um espaço voltado para troca de figurinhas, incentivando a interação entre os colecionadores.

O álbum oficial desta edição reúne 980 cromos, sendo 68 especiais, além de trazer as 48 seleções participantes da competição. Cada envelope será vendido por R$ 7,00 e contará com sete figurinhas. Também haverá uma versão promocional com 84 cromos acompanhados do álbum, comercializada por R$ 84,00.

Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026 1 de 7

A Seleção Brasileira aparece representada no livro ilustrado pelos goleiros Alisson e Bento; os defensores Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley; os meio-campistas Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães; além dos atacantes Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.