Instituto abre mais de 300 vagas para cursos gratuitos em Salvador; confira critérios

Oportunidades são limitadas

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:23

Candidatos devem ter entre 16 e 30 anos Crédito: Divulgação

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) iniciou, nesta segunda-feira (11), as inscrições para mais de 300 vagas de cursos com formação gratuita para jovens. As oportunidades são voltadas para quem deseja atuar como atendente de farmácia, barbearia, manicure, trança afro, dentre outras áreas.

Para participar, os jovens interessados devem ser moradores dos bairros do entorno do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio) ou do Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Cassange e Jardim das Margaridas), ser estudante ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública e ter entre 16 e 30 anos.

Na unidade do Salvador Shopping, localizado no Piso G2 - Rosa, as vagas são para informática e cidadania digital, atendente de farmácia, oratória e expressão corporal, barbearia para iniciantes, manicure iniciante, dança para gerenciar as emoções e recepção.

Já na unidade do Salvador Norte Shopping, localizado no Piso G1 - Laranja, estão sendo ofertados os cursos de oratória e expressão corporal, teatro para gerenciar as emoções, dança, trança afro para iniciantes e manicure iniciante. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Evento: Abertura de 319 vagas no Instituto JCPM

Data: inscrições a partir de 11 de agosto de 2025;

Local: IJCPM Salvador Shopping (piso G2 – Rosa) e Salvador Norte Shopping (Piso G1 – Laranja);

Mais informações: 71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte), 71 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping) e @ijcpm do Instagram;

