CRIME

Mulher joga acetona e ateia fogo em rosto de vítima no sul da Bahia

Caso é investigado como tentativa de homicídio

Uma mulher de 26 anos teve o corpo incendiado após uma agressora jogar acetona e atear fogo em seguida no último sábado (28), no bairro Vila Vargas, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. >

A vítima foi encaminhada para atendimento médico com queimaduras no peito e no rosto. Já a autora do crime fugiu do local. >