CUIDADO

Encontrou um animal peçonhento? Saiba como agir com segurança

Bracell orienta população sobre cuidados ao lidar com cobras, escorpiões e aranhas e destaca papel ecológico dessas espécies

Carol Neves

Publicado em 30 de junho de 2025 às 14:29

Cobra Crédito: Divulgação

A presença de animais peçonhentos como cobras, escorpiões e aranhas em áreas urbanas ou rurais costuma causar medo e, muitas vezes, reações precipitadas. Mas eliminar esses animais pode significar desequilíbrio ambiental e até perda de potenciais benefícios à saúde humana. Por isso, saber como agir diante deles é essencial. >

A Bracell, empresa com atuação global no setor de celulose e referência em sustentabilidade, reforça a importância da preservação dessas espécies e orienta sobre a maneira correta de lidar com situações envolvendo animais peçonhentos, especialmente em regiões próximas a matas, rios e fragmentos florestais.>

De acordo com o biólogo Igor Macedo, especialista ambiental da Bracell, o primeiro passo é manter a calma e evitar qualquer tentativa de agressão ou contato direto com o animal. “Não tente matar ou manipular diretamente o animal. O ideal é isolar o local com segurança e chamar as autoridades responsáveis”, recomenda.>

Caso o apoio profissional não esteja disponível, Macedo sugere uma alternativa cuidadosa: com o uso de equipamentos simples como rodo e pá de cabo longo, o animal pode ser recolhido para um balde grande com tampa, sempre tomando os devidos cuidados para evitar acidentes. A recomendação é que o animal seja entregue aos órgãos ambientais ou solto em uma área verde distante de residências.>

Em caso de picadas, a orientação é clara: lavar o local apenas com água e sabão, evitar qualquer tipo de substância caseira e buscar atendimento médico imediatamente. Se possível, descrever as características do animal ajuda na definição do tratamento adequado.>

Igor Macedo, biólogo e especialista em Meio Ambiente da Bracell Crédito: Acervo Bracell

Controle de pragas>

A Bracell lembra que esses animais são importantes aliados no controle de pragas urbanas e vetores de doenças. Espécies como aranhas e escorpiões ajudam a reduzir populações de insetos e roedores que podem transmitir doenças como leptospirose e febre tifoide. Além disso, compostos extraídos de seus venenos têm potencial de uso na medicina, como no tratamento de hipertensão, trombose e até câncer.>

O aumento de encontros com esses animais, segundo o biólogo, tem ligação direta com a degradação do meio ambiente. O avanço urbano sobre áreas de vegetação nativa e a destruição de habitats forçam esses animais a procurar abrigo em áreas habitadas.>