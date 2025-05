SALVADOR E RMS

Feira de imóveis oferece 3 mil unidades com parcelas a partir de R$ 500 e sinal parcelado em até 100 vezes

Além disso, as oportunidades incluem entrada a partir de R$ 1 mil e descontos de até R$ 55 mil reais

Começa nesta quinta-feira (29), e segue até domingo (1º), a quarta edição da Semana Minha Casa, Minha Vida, que acontece na sede da Inteligência Imobiliária (Imob), na Avenida Luís Viana Filho. O evento vai reunir mais de três mil unidades habitacionais com condições especiais de financiamento, incluindo entrada a partir de R$ 1 mil, parcelas a partir de R$ 500 e sinal parcelado em até 100 vezes. O desconto no imóvel pode chegar a R$ 55 mil reais. >

Os apartamentos disponíveis abrangem unidades de 1 e 2 quartos, prontos para morar, em construção ou na planta, com área de lazer completa. Os empreendimentos são assinados por incorporadoras como 3I, Concreta, Direcional, Gráfico, MRV, Pejota, Sertenge, Stanza e Tenda, com opções localizadas em bairros como Armação, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Costa Azul, Itaigara, Patamares, Paralela, Piatã, Sussuarana, Itapuã, São Rafael, São Cristóvão, entre outros, além de municípios da Região Metropolitana como Camaçari e Lauro de Freitas.>

A novidade desta edição é a inclusão da Faixa 4 do programa federal, destinada a famílias com renda mensal entre R$ 8,6 mil e R$ 12 mil. De acordo com Nane Brandão, diretora da Imob, a estimativa do Governo Federal é que 120 mil novas famílias sejam contempladas com essa ampliação. “O feirão vai reunir empreendimentos que se enquadram na nova faixa do programa, facilitando o acesso à casa própria para muitas pessoas, seja para moradia, seja para investimento”, afirma.>