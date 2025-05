10 MIL O M²

Pesquisa revela quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Índice FipeZAP aponta quais são as localidades com a metragem mais valorizada da capital baiana

Salvador é a cidade brasileira que registrou maior aumento de preço de imóveis comercializados entre as 56 cidades pesquisadas pelo índice FipeZAP. Segundo a pesquisa divulgada nesta semana, a capital baiana teve valorização de 20,63% nos últimos 12 meses - a maior do país. A cidade aparece à frente de João Pessoa (18,25%), Vitória (17,09%) e Curitiba (+14,43%). >

A pesquisa aponta ainda quais são os bairros mais valorizados da cidade. Quem lidera o ranking é a Barra, que tem imóveis com m² vendidos, em média, por R$ 10.983 - o que representa uma valorização de 20% nos últimos 12 meses. O valor é mais alto do que a média para Salvador, que é de R$ 7.349 por m². >

Em segundo lugar, aparece o Caminho das Árvores (R$ 10.317/m²), seguido de Ondina (R$ 9.347), Rio Vermelho (R$ 8.940) e Pernambués (R$ 8.264). O bairro que teve a maior valorização no período foi Brotas, com aumento de 35% no valor de venda. A metragem custa, em média, R$ 8.119 - a sexta mais cara da cidade. >