TEM LOTES NA BAHIA

Banco leiloa imóveis com lances a partir de R$ 30 mil

Evento acontece virtualmente no dia 27 deste mês

Entre os destaques, está um prédio comercial, no Centro de Feira de Santana . O imóvel tem 588m² de construção e um terreno com 390m². >

O leilão vai ser realizado em parceria com a Mega Leilões. Para participar, basta acessar o site , fazer um cadastro, verificar a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se.>

Os pagamentos podem ser feitos à vista, com 10% de desconto, ou, para a maioria dos imóveis, parcelado com entrada e saldo em até 78 parcelas mensais. As informações de pagamento constam no Edital do leilão e no site da Mega Leilões – especificado em cada imóvel.>