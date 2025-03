LUXO

Leilão de móveis do Copacabana Palace tem lances de R$ 1.700 a R$ 40 mil

Saiba como arrematar

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de março de 2025 às 20:00

Copacabana Palace Crédito: Reprodução

O leilão dos móveis do Copacabana Palace acontecerá na próxima terça-feira (18), mas já é possível conhecer todo o catálogo e dar lances online, no site Soraia Cals Home, que organiza o leilão. >

No site, estão distribuídos os lotes que incluem apartamentos comuns e suítes presidenciais. Os quartos têm cerca de 30 artigos que estarão inclusos no lote do leilão. Já a suíte presidencial tem, em média, 60 itens. Neste sábado (15), o lance mínimo é de R$ 1.700, no lote 78, que compreende o apartamento 955.>

Este lote inclui itens do hall de entrada, como console, espelho arandelas, banco e estampas. Também entram os móveis do quarto, a exemplo da cama, luminárias, cortinas, cadeiras e escrivaninha. Quem arrematar também levará os itens do banheiro: bancada, espelho, arandelas, prateleira e estampa emoldurada.>

O lote mais caro é o da suíte presidencial 160, avaliado em R$ 40.200,00 neste sábado. O lote 83 inclui móveis e itens do hall de entrada, corredor entre os quartos, dos dois quartos, banheiros, saleta e varanda. Quem arrematar este lote, levará também um dos lustres do corredor do andar correspondente.>

Todos os móveis e objetos dos 96 apartamentos e suítes do anexo serão leiloados, exceto o do cantor Jorge Ben Jor, que mora no hotel. Os itens pessoais dele serão guardados e depois recolocados no mesmo espaço.>