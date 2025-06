FÉRIAS

Veja como emitir uma autorização de viagem online para menores de 16 anos

Procedimento é feito através da Autorização Eletrônica de Viagem (AEV)

Ela foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2009. Dois anos depois, a norma foi atualizada e facilita a viagem de crianças e adolescentes menores de 16 anos que precisam fazer o deslocamento desacompanhados. Por meio do sistema e-Notariado, a solicitação e a aquisição do documento podem ser feitas de forma totalmente digital, por videoconferência.>

O sistema foi desenvolvido em parceria com o Colégio Notarial do Brasil; a Secretaria Especial de Modernização do Estado, órgão da Presidência da República; e empresas aéreas. Uma vez emitida, a AEV tem validade pré-determinada pelos requerentes e pode ser gerada de forma impressa ou acessada pelo site ou pelo aplicativo.>