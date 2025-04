CASA PRÓPRIA

Feira de imóveis: Salvador recebe evento com unidades à venda entre R$ 237 mil e R$ 3 milhões

Áreas estão disponíveis em Salvador, Camaçari, Mucugê, São Paulo e até na Europa

Esther Morais

Publicado em 25 de abril de 2025 às 17:54

Salvador recebe a Expo Studios, primeiro evento de imóveis voltado para investimento imobiliário Crédito: Divulgação

Salvador receberá no próximo mês uma feira de imóveis com unidades sendo vendidas entre R$ 237 mil e R$ 3 milhões. A Expo Studios será aberta ao público, na Praça Central do Salvador Shopping (Piso L1), entre os dias 8 e 18 de maio, e terá 16 estandes, representando 13 incorporadoras e mais de 20 empreendimentos. Estarão disponíveis áreas localizadas em Salvador, Camaçari, Mucugê, São Paulo e Portugal. >

Com imóveis disponíveis em diversas fases — na planta, em construção e prontos para uso imediato, o evento é voltado para investidores imobiliários. >

O público poderá conhecer imóveis do tipo studio - moradia compacta de espaço integrado e funcional de até 35m² - até apartamentos de 4 quartos, além de casas, salas comerciais e um hotel. Todos são ideais para locação de curto e longo prazo (short stay e long stay), com condições comerciais exclusivas, financiamento de até 35 anos e as melhores taxas do mercado.>

“Estamos oferecendo ao público um evento inédito no país com uma curadoria criteriosa de empreendimentos focados para quem deseja investir. É a primeira vez que o mercado imobiliário brasileiro realiza um evento com esse foco, reunindo oportunidades reais de rentabilidade, com imóveis estrategicamente localizados. Nossa expectativa é de que mais de 40 mil pessoas visitem a Expo Studios diariamente”, afirma a sócia da Affonso Henriques Imobiliária, empresa responsável pelo evento, Thaís Marcolini. >

A feira de imóveis terá ainda especialistas do mercado e incorporadoras referência no segmento para auxiliar o público a fazer os melhores investimentos e analisar a rentabilidade real do imóvel a ser comprado. Os interessados poderão comprovar que, no investimento imobiliário assertivo, os aluguéis dos imóveis podem pagar as parcelas do financiamento. >

Salvador terá diversas opções

No portfólio de imóveis, Salvador é a cidade com maior concentração de ofertas, com empreendimentos distribuídos por bairros estratégicos e valorizados, como Imbuí, Ondina, Horto Florestal, Jardim Armação, Barra, Rio Vermelho, São Lázaro, Itaigara, Morro Ipiranga, Piatã e Pedra do Sal. >

A feira de imóveis trará as novidades do mercado imobiliário, como o novo Hotel Ibis Camaçari, que tem funcionamento semelhante a um fundo imobiliário: os investidores compram uma das acomodações e recebem parte do lucro líquido gerado pelo empreendimento mensalmente independente se a unidade foi ocupada ou não. >