LANÇAMENTOS

Salvador tem imóveis novos a partir de R$ 173 mil; confira menores preços

Habitações de até R$ 500 mil podem ser adquiridas com condições facilitadas de pagamento

Larissa Almeida

Publicado em 17 de abril de 2025 às 05:30

Real Park Crédito: Divulgação/MRV

Quem tem o sonho de adquirir um imóvel novo pode encontrar opções a partir de R$ 173 mil em Salvador. A maior parte das unidades recém-lançadas ou com previsão de lançamento até o fim do primeiro semestre na cidade tem condição de pagamento facilitada, uma vez que são contempladas pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O programa habitacional, que será ampliado pelo Governo Federal, ainda tem como novidade a possibilidade de aquisição de imóveis até R$ 500 mil para quem tem renda familiar entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. >

Entre as imobiliárias e construtoras que disponibilizaram os preços de venda, a Direcional foi a que apresentou o menor preço: unidades no Conquista Salvador, empreendimento que está sendo erguido no bairro de Valéria, custam a partir de R$ 173,5 mil. O imóvel é voltado para pessoas com renda a partir de R$ 1,8 mil, que podem solicitar o subsídio de R$ 55 mil do MCMV, pagar em parcelas de R$ 499 e utilizar o saldo do FGTS para compra. >

O condomínio Conquista Salvador possui sistema de segurança e tem acesso privativo, área de lazer, comércios no local e diferentes opções de serviço de transporte. Já os apartamentos têm entre um e dois quartos em um espaço de 40,40 metros quadrados. >

A segunda opção mais em conta encontrada pela reportagem foi da MRV: o Condomínio Real Park, que fica localizado no Jardim das Margaridas e deve ser lançado entre maio e junho deste ano. Unidades no prédio custam a partir de R$ 227,2 mil, contemplando famílias contempladas pelo Minha Casa, Minha Vida. >

De acordo com Alessandro Almeida, diretor-comercial da MRV Engenharia no Nordeste, Salvador deve contar com o lançamento de mais de 2 mil unidades residenciais até o fim deste ano, além das outras 1,8 mil unidades que estão em estoque. Para ele, a entrada da faixa 4 deve aquecer os negócios. >

“Uma nova faixa é positiva porque vai dar a mais pessoas o acesso ao crédito. Temos a indústria da construção civil, que está muito pujante, para dar um empurrão no que se refere a lançamentos. Só de empregos diretos, devemos ter, pelo menos mil novos postos, fora os dois mil empregos indiretos. Então, essa faixa mexe bastante no ponteiro da economia”, ressalta. >

Confira abaixo os lançamentos da Direcional e da MRV para Salvador:

1) Conquista Salvador – MRV >

Conquista Salvador Crédito: Reprodução/Direcional

Bairro: Valéria >

Preço: R$ 173,5 mil >

MCMV: Sim, nas faixas 1 e 2 >

Informações: Condomínio com sistema de segurança e acesso privativo, área de lazer (redário, academia, área pet, área infantil, piscina adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, etc) comércios no local e diferentes opções de serviço de transporte; Apartamentos com um ou dois quartos em um espaço de 40,40 metros quadrados. >

2) Real Park – MRV >

Fachada do Real Parque Crédito: Divulgação/MRV

Bairro: Jardim das Margaridas >

Preço: R$ 227,2 mil >

MCMV: Sim, nas faixas 2 e 3 >

Informações: 140 unidades em 7 blocos; Playground, salão de festas, espaço gourmet, pet place, bicicletário, gazebo e redário; 11 vagas de garagem no total; 2 quartos: 41,40m² e 43,76m²; 2 quartos PCD: 43,76m²; 2 quartos com varanda: 45,15m²; Área privativa: de 10,15m² a 37,03m² >

3) Parque dos Príncipes – MRV >

Área gourmet do Parque dos Príncipes Crédito: Divulgação/MRV

Bairro: Jardim das Margaridas >

Preço: R$ 250 mil >

MCMV: Sim, nas faixas 2 e 3 >

Informações: 380 unidades em 19 blocos; Piscinas adulto e infantil, espaço gourmet, churrasqueira, salão de festas, playground, espaço kids, previsão para pomar, área fitness descoberta e bicicletário; 407 vagas de veículos; 2 quartos: 41,40m² e 43,76m²; 2 quartos: 41,40m² e 2 quartos (PCD): 41,40m²; Área privativa: de 10,15m² a 35,53m². >

4) Spazio Imperatriz – MRV >

Spazio Imperatriz Crédito: Divulgação/MRV

Bairro: Mussurunga II >

Preço: R$ 295 mil >

MCMV: Sim, na faixa 3 >

Informações: 352 unidades; Piscinas adulto e infantil, espaço gourmet, churrasqueira, salão de festas, salão de jogos, playground, espaço kids, previsão para pomar e bicicletário; 454 vagas de garagem no total; 2 quartos: 44,36m², 44,39m² e 45,27m²; 2 quartos com varanda: 44,36m², 44,39m² e 45,27m²; 2 quartos para PCD: 45,27m²; Área privativa: de 18,26m² e 18,27m². >

5) Viv Rio Vermelho >

Viv Rio Vermelho Crédito: Reprodução/Direcional

Bairro: Rio Vermelho >

Preço: R$ 388,5 mil >

MVMC: Sim, na faixa 4 >