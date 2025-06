SÃO JOÃO

Salvador intensifica vacinação nesta quarta-feira (18), e lista de locais inclui drive-thru

Confira postos, endereços e horários para imunização contra gripe e covid-19

Em continuidade à estratégia de intensificação da vacinação em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) amplia, nesta quarta-feira (18), o número de pontos com oferta dos imunizantes contra a gripe e a covid-19. >

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal da população, especialmente com a proximidade das festas juninas e a chegada do inverno — períodos em que aumentam os riscos de circulação de vírus respiratórios.>

Além das 162 unidades de saúde com atendimento das 8h às 17h, a vacinação estará disponível também em pontos estratégicos de grande circulação, como shoppings e estações de transbordo, além do sistema drive-thru, das 9h às 16h.>

Nesta terça-feira (17), o 5º Centro, nos Barris, estará funcionando até as 20h, tanto para vacinação da gripe quanto da covid-19. Por volta do meio-dia de hoje, a unidade estava com cerca de 1 hora de espera.>