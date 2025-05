OPORTUNIDADE

Quer morar em Piatã ou no Rio Vermelho? Feirão de imóveis com parcela de R$ 500 começa hoje em Salvador

Casas e apartamentos de um e dois quartos podem ser adquiridos por famílias com renda a partir de R$ 1.700

Carolina Cerqueira

Publicado em 2 de maio de 2025 às 05:00

Imóveis disponíveis ficam em Salvador, Lauro de Freitas e redondezas de Camaçari Crédito: Divulgação

Para quem está buscando a casa própria, este feriadão não vai ser só de praia, cinema ou televisão em casa. Um feirão de imóveis entra nas opções de programação. Ele acontece no Shopping da Bahia desta sexta-feira (2) até domingo (4), com mais de três mil casas e apartamentos. >

Eles têm suíte e varanda e são de um e dois quartos, em condomínios fechados. Há opções ainda na planta, em construção e já prontos para morar, sendo esta última categoria com valores mais altos. O feirão, em parceria com a Caixa Econômica Federal, oferece financiamento garantido pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. >

Podem participar famílias com renda a partir de R$ 1.700 e as parcelas são a partir de R$ 499. As unidades habitacionais estão divididas entre Lauro de Freitas, região metropolitana de Camaçari e Salvador. Na capital, os bairros são: Piatã, Jardim das Margaridas, Areia Branca, Armação, Sussuarana, Pirajá, Mussurunga, Cajazeiras, São Rafael, Rio Vermelho e Paralela. >

“O diferencial desse feirão está em unidades com varanda e suíte, além de condomínios com estrutura de lazer e em localidades mais valorizadas, como Rio Vermelho e Paralela”, celebra o idealizador do evento e diretor da imobiliária A&F POP, Anderson Ferreira. >

Ele ressalta que as casas e apartamentos não são os disponibilizados diretamente pelo Governo Federal e, portanto, os interessados não precisam se inscrever no programa e nem receberão imóveis totalmente gratuitos. O feirão reúne diversas construtoras que oferecem condições especiais de compra com desconto e financiamento garantidos pelo programa. >

O idealizador diz que o feirão tem como objetivo transformar o sonho do primeiro imóvel em uma conquista real. “Ele nasce com um propósito social claro: tornar o sonho da casa própria possível para mais famílias baianas. Conseguimos reunir parcelas acessíveis, isenção de documentação e tabelas de preços exclusivas para o evento.” >

Como funciona >

Os possíveis compradores podem passar por análise de crédito na mesma hora e já adquirir o imóvel no feirão, contando com isenção nas taxas de documentação e ganhando vouchers da Ferreira Costa para a reforma da nova casa. >

Financiamento pode ser de até 420 vezes Crédito: Divulgação

Anderson explica que o cliente será recepcionado por um corretor especialista na compra de primeiro imóvel. “A pessoa vai explicar quanto ganha, se tem algum valor para dar de entrada, se tem FGTS para usar. Assim, o corretor vai entender a capacidade de financiamento dela e fazer um plano de pagamento.” >

Em seguida, é feita a análise de crédito, que dura cerca de 30 minutos. Entendendo o potencial financeiro do cliente, o corretor vai direcioná-lo para as opções de imóveis correspondentes. >

Para o atendimento, o comprador deve levar RG, CPF, comprovante de estado civil se for casado, certidão de nascimento de for solteiro e um comprovante de residência atualizado. Para quem tem renda informal, é preciso levar ainda um comprovante dos últimos três meses de movimentação bancária. >

Os valores totais dos imóveis vão de R$ 185.000 até R$ 500 mil, ainda sem os descontos do Governo Federal, oferecidos conforme a faixa de renda e que, para o público do feirão, ficam em torno de R$50 mil. O número máximo de parcelas é de 420. Com subsídio do Governo, a taxa de juros é a partir de 4% ao ano e tem o teto de 10,5% ao ano, também conforme a renda. >

Novas regras >

O feirão recebe compradores com renda a partir de R$ 1.700,00 e até R$ 12 mil, já conforme a atualização de regras do programa “Minha Casa, Minha Vida”, oficializada na portaria do Ministério das Cidades publicada no dia 22 de abril e que começou a valer na mesma data. >

Antes, os contemplados só poderiam ter renda mensal familiar bruta de até R$ 8 mil. Com o novo valor fica inclusa no programa também a classe média, que compõe a nova faixa, número 4, para as famílias que ganham entre R$ 8.600,00 e R$12 mil. Segundo o Governo, esse público pode financiar imóveis com valor total de até R$ 500 mil e a nova medida representa um potencial de atendimento inicial a 120 mil novas famílias. >

Houve também reajuste dos valores das faixas 1, 2 e 3. Para quem mora em área urbana, a primeira faixa tem limite de renda de R$2.850. A faixa dois fica entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00 e a faixa três entre R$ 4.700,01 até R$ 8.600,00. >

Já para quem mora em área rural, o cálculo é pela renda bruta familiar anual. Na faixa um, o limite fica em R$ 40.000,00. Na faixa dois, o intervalo é de R$ 40.000,01 até R$ 66.600,00. Na faixa três, o novo limite ficou em R$ 120.000,00. >

A divisão das faixas serve para indicar qual o valor de desconto que cada família terá no imóvel que quer adquirir. O número não leva em conta benefícios recebidos de auxílio-doença, de auxílio-acidente, de seguro-desemprego, de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Programa Bolsa Família.>

