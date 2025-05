OPORTUNIDADE

Itaú leiloa 171 imóveis com lances a partir de R$ 36 mil na Bahia e mais 16 estados

Compradores têm opções de parcelamento do lance e desconto de 10% para pagamentos à vista

Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2025 às 12:03

Itaú realiza leilão Crédito: Divulgação

O Banco Itaú, em parceria com a Biasi Leilões, realizará um leilão online de 171 imóveis, incluindo residenciais, comerciais e terrenos, localizados em vários estados do país. O evento ocorrerá no próximo domingo (25), às 15h, exclusivamente por meio do site oficial da Biasi Leilões. >

O leilão abrange propriedades em estados como Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. >

Eduardo Consentino será o leiloeiro oficial do evento. "O leilão do Banco Itaú, realizado em parceria com a Biasi Leilões, é uma excelente oportunidade para quem deseja adquirir um imóvel com condições diferenciadas. Com uma ampla variedade de opções em diversos estados, os participantes podem encontrar desde a casa própria até imóveis para investimento, muitas vezes com valores abaixo do mercado. Além disso, as condições de pagamento facilitadas e o desconto para pagamento à vista tornam essa uma chance imperdível para quem busca um bom negócio", destaca Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões.>

Entre os destaques, estão: >

Apartamento no "Condomínio Limited Pinheiros", em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, de 106,88 m²., com lance inicial de R$1.429.500,00; >

Casa de 47m² na Vila Alice, em Praia Grande/SP, com lance inicial de R$ 156.200,00; >

Terreno no "Condomínio Holiday Park Land II", de 152 m² em Itaboraí/RJ, com lance inicial de R$ 36.600,00. >

O Banco Itaú oferece condições de pagamento, incluindo parcelamento do lance e desconto de 10% para pagamentos à vista, conforme especificado no edital. Para participar, os interessados devem se cadastrar previamente no site da Biasi Leilões. >

Para mais informações, acesse o site oficial da Biasi Leilões ou entre em contato pelo telefone (11) 4083-2575. >

Serviço:

Leilão de imovéis do Itaú >

Data e hora: 25 de maio de 2025, às 15h >

Quantidade de imóveis: 171 >

Regiões: AC, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RN, RS, RJ, SC e SP. >

Lances: Entre R$36.600,00 e R$ 1.429.500,00 >