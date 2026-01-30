Eduardo Paes teria vazado nome de Justin Bieber no Todo Mundo no RJ

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:07
O nome de Justin Bieber pode ter sido revelado antes da hora por Eduardo Paes nos bastidores do projeto Todo Mundo no Rio. Segundo o jornalista Otavio Furtado, o prefeito teria comentado a participação do cantor canadense de forma informal com vendedores de uma loja de roupas, o que acabou gerando burburinho antes de qualquer confirmação pública.
Justin Bieber
De acordo com a coluna, a conversa teria acontecido de maneira descontraída, sem a intenção de divulgação oficial. Ainda assim, o suposto vazamento chamou atenção por envolver um dos nomes mais aguardados pelo público e um evento que vem sendo tratado com sigilo pela organização.
A possível indiscrição rapidamente se espalhou nos bastidores culturais e nas redes sociais, alimentando especulações sobre a presença de Justin Bieber no evento. Até o momento, a Prefeitura do Rio não confirmou nem negou a informação, e o nome do artista segue fora da lista oficial de atrações.
O Todo Mundo no Rio é uma das principais apostas do calendário cultural da cidade e reúne grandes shows gratuitos, atraindo atenção nacional e internacional. A expectativa em torno dos artistas convidados tem aumentado a cada nova informação que circula nos bastidores.