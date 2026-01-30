RJ

Eduardo Paes teria vazado nome de Justin Bieber no Todo Mundo no RJ

Jornalista afirma que prefeito comentou atração com vendedores de uma loja de roupas antes do anúncio oficial

Fernanda Varela

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:07

Justin Bieber Crédito: Reprodução

O nome de Justin Bieber pode ter sido revelado antes da hora por Eduardo Paes nos bastidores do projeto Todo Mundo no Rio. Segundo o jornalista Otavio Furtado, o prefeito teria comentado a participação do cantor canadense de forma informal com vendedores de uma loja de roupas, o que acabou gerando burburinho antes de qualquer confirmação pública.

De acordo com a coluna, a conversa teria acontecido de maneira descontraída, sem a intenção de divulgação oficial. Ainda assim, o suposto vazamento chamou atenção por envolver um dos nomes mais aguardados pelo público e um evento que vem sendo tratado com sigilo pela organização.

A possível indiscrição rapidamente se espalhou nos bastidores culturais e nas redes sociais, alimentando especulações sobre a presença de Justin Bieber no evento. Até o momento, a Prefeitura do Rio não confirmou nem negou a informação, e o nome do artista segue fora da lista oficial de atrações.