Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eduardo Paes teria vazado nome de Justin Bieber no Todo Mundo no RJ

Jornalista afirma que prefeito comentou atração com vendedores de uma loja de roupas antes do anúncio oficial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:07

Justin Bieber
Justin Bieber Crédito: Reprodução

O nome de Justin Bieber pode ter sido revelado antes da hora por Eduardo Paes nos bastidores do projeto Todo Mundo no Rio. Segundo o jornalista Otavio Furtado, o prefeito teria comentado a participação do cantor canadense de forma informal com vendedores de uma loja de roupas, o que acabou gerando burburinho antes de qualquer confirmação pública.

Justin Bieber

Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
1 de 6
Justin Bieber por Reprodução

De acordo com a coluna, a conversa teria acontecido de maneira descontraída, sem a intenção de divulgação oficial. Ainda assim, o suposto vazamento chamou atenção por envolver um dos nomes mais aguardados pelo público e um evento que vem sendo tratado com sigilo pela organização.

A possível indiscrição rapidamente se espalhou nos bastidores culturais e nas redes sociais, alimentando especulações sobre a presença de Justin Bieber no evento. Até o momento, a Prefeitura do Rio não confirmou nem negou a informação, e o nome do artista segue fora da lista oficial de atrações.

Leia mais

Imagem - Empurrão de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26 gera discussão dentro e fora da casa

Empurrão de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26 gera discussão dentro e fora da casa

Imagem - Astros desalinhados! Veja como signos serão impactados no amor, dinheiro e proteção espiritual até o fim da semana

Astros desalinhados! Veja como signos serão impactados no amor, dinheiro e proteção espiritual até o fim da semana

Imagem - Como é a mansão de Murilo Benício, com mega vista para o Cristo Redentor, pista de skate e piscina gigante

Como é a mansão de Murilo Benício, com mega vista para o Cristo Redentor, pista de skate e piscina gigante

O Todo Mundo no Rio é uma das principais apostas do calendário cultural da cidade e reúne grandes shows gratuitos, atraindo atenção nacional e internacional. A expectativa em torno dos artistas convidados tem aumentado a cada nova informação que circula nos bastidores.

Tags:

Justin Bieber

Mais recentes

Imagem - Amor e networking: O happy hour de hoje reserva surpresas para Leão, Gêmeos e Aquário (30 de janeiro)

Amor e networking: O happy hour de hoje reserva surpresas para Leão, Gêmeos e Aquário (30 de janeiro)
Imagem - Gracyanne Barbosa assume novo namoro após surpresa romântica preparada por empresário

Gracyanne Barbosa assume novo namoro após surpresa romântica preparada por empresário
Imagem - Empurrão de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26 gera discussão dentro e fora da casa

Empurrão de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26 gera discussão dentro e fora da casa

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país
01

Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país

Imagem - Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador
02

Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador

Imagem - Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'
03

Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'

Imagem - Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora
04

Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora