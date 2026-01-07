Ela vem? Eduardo Paes publica vídeo de Shakira e deixa público eufórico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:48
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou nesta quarta-feira (7) um vídeo da cantora Shakira nas redes sociais e voltou a alimentar rumores sobre a atração principal da edição deste ano do Todo Mundo no Rio, prevista para o dia 9 de maio.
As especulações começaram na terça-feira (5), quando a capital fluminense passou a aparecer na agenda da artista no site Songkick, conhecido por reunir datas de turnês internacionais. O burburinho cresceu ainda mais após a circulação de um suposto e-mail marketing da Deezer convidando usuários para um show da colombiana no Rio, conteúdo que viralizou rapidamente nas redes sociais.
A Deezer foi patrocinadora das edições anteriores do evento, que já levaram grandes nomes da música internacional à Praia de Copacabana, como Madonna e Lady Gaga. A associação reforçou as apostas do público em torno da possível participação de Shakira no festival.
Shakira
Diante da repercussão, Eduardo Paes publicou em sua conta oficial no X um trecho de um clipe da cantora, em tom descontraído, sem confirmar oficialmente a realização do show. Um dia antes, o prefeito já havia divulgado uma montagem com nomes cogitados para o evento, entre eles Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, Justin Bieber, Adele, Paul McCartney e Coldplay.
Procurada, a Bonus Track, responsável pela produção do Todo Mundo no Rio, informou que não comenta especulações ou negociações em andamento. A Deezer e a Prefeitura do Rio também foram acionadas, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria.