Ela vem? Eduardo Paes publica vídeo de Shakira e deixa público eufórico

E-mail atribuído à Deezer e registros em sites de turnês impulsionaram especulações sobre possível show da cantora em Copacabana

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:48

Shakira em show da
Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru Crédito: Shakira/Instagram

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou nesta quarta-feira (7) um vídeo da cantora Shakira nas redes sociais e voltou a alimentar rumores sobre a atração principal da edição deste ano do Todo Mundo no Rio, prevista para o dia 9 de maio.

As especulações começaram na terça-feira (5), quando a capital fluminense passou a aparecer na agenda da artista no site Songkick, conhecido por reunir datas de turnês internacionais. O burburinho cresceu ainda mais após a circulação de um suposto e-mail marketing da Deezer convidando usuários para um show da colombiana no Rio, conteúdo que viralizou rapidamente nas redes sociais.

A Deezer foi patrocinadora das edições anteriores do evento, que já levaram grandes nomes da música internacional à Praia de Copacabana, como Madonna e Lady Gaga. A associação reforçou as apostas do público em torno da possível participação de Shakira no festival.

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Shakira anunciou o lançamento novo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” por Reprodução/Instagram
Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros por YouTube
Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram
A cantora Shakira foi eleita Mulher do Ano por reprodução
Shakira por Divulgação
Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru

Diante da repercussão, Eduardo Paes publicou em sua conta oficial no X um trecho de um clipe da cantora, em tom descontraído, sem confirmar oficialmente a realização do show. Um dia antes, o prefeito já havia divulgado uma montagem com nomes cogitados para o evento, entre eles Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, Justin Bieber, Adele, Paul McCartney e Coldplay.

Procurada, a Bonus Track, responsável pela produção do Todo Mundo no Rio, informou que não comenta especulações ou negociações em andamento. A Deezer e a Prefeitura do Rio também foram acionadas, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria.

