Calendário de 2026 favorece até nove feriadões no ano; veja datas

Millena Marques
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14:29
O calendário de 2026 terá até nove feriadões. Isso porque dos dez feriados nacionais em dias úteis, sete deles caíram em segundas ou sextas-feiras. Outras duas datas poderão ser transformadas em períodos de descanso prolongado, caso do feriado de Tiradentes (21 de abril, uma terça-feira) e da Confraternização Universal (1º de janeiro, uma quinta-feira).
Feriados em 2026
1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal;
18 de abril (sábado) — Sexta-feira Santa;
21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;
1º de maio (sexta-feira) —Dia do Trabalho;
7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;
12 de outubro (segunda-feira) —Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;
2 de novembro (segunda-feira) — Finados;
15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;
20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
25 de dezembro (sexta-feira) — Natal
Pontos facultativos em 2026
16 de fevereiro (segunda-feira) — carnaval (ponto facultativo);
17 de fevereiro (terça-feira) — carnaval (ponto facultativo);
18 de fevereiro (quarta-feira) — Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);
4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi (ponto facultativo);
24 de dezembro (quarta-feira) — Véspera de Natal (ponto facultativo)