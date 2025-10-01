Acesse sua conta
Calendário de 2026 favorece até nove feriadões no ano; veja datas

Datas caem em segundas e sextas, com algumas emendas possíveis

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14:29

Praia do Porto da Barra
Praia do Porto da Barra Crédito: Reprodução

O calendário de 2026 terá até nove feriadões. Isso porque dos dez feriados nacionais em dias úteis, sete deles caíram em segundas ou sextas-feiras. Outras duas datas poderão ser transformadas em períodos de descanso prolongado, caso do feriado de Tiradentes (21 de abril, uma terça-feira) e da Confraternização Universal (1º de janeiro, uma quinta-feira).

Feriados em 2026

1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal;

18 de abril (sábado) — Sexta-feira Santa;

21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;

1º de maio (sexta-feira) —Dia do Trabalho;

7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;

12 de outubro (segunda-feira) —Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;

2 de novembro (segunda-feira) — Finados;

15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;

20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro (sexta-feira) — Natal

Pontos facultativos em 2026

16 de fevereiro (segunda-feira) — carnaval (ponto facultativo);

17 de fevereiro (terça-feira) — carnaval (ponto facultativo);

18 de fevereiro (quarta-feira) — Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);

4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi (ponto facultativo);

24 de dezembro (quarta-feira) — Véspera de Natal (ponto facultativo)

