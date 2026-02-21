TEMPORAL

Chuva forte alaga cidades e destrói plantação de melões na Bahia; veja vídeos

Municípios de Cipó e Ribeira do Amaparo tiveram ruas, casas, comércios e até colheitas alagadas

Monique Lobo

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:22

Cidades baianas ficam alagadas com forte chuva Crédito: Reprodução

A chuva forte castigou os municípios vizinhos Cipó e Ribeira do Amparo, na região Norte da Bahia. Foram registrados alagamentos nos dois municípios. A situação foi registrada e vídeos por moradores e divulgada nas redes sociais na sexta-feira (20).

Em Cipó, várias ruas ficaram alagadas. Em algumas imagens é possível ver carros passando em meio aos alagamentos. Em um rua do bairro Vitória a água descia com tanta força que formava ondas.

Veja como ficaram as cidades de Cipó e Ribeira do Amparo com a forte chuva 1 de 17

Já em Ribeira do Amparo, uma plantação inteira de melões ficou debaixo d'água. Nas imagens é possível ver as folhas e frutos cobertos por uma água barrenta.

Em nota, publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Ribeira do Amparo informou que todas as suas equipes seguem em estado de atenção por conta das fortes chuvas. Além disso, o poder executivo acrescentou que monitora as áreas mais afetadas. "Reforçamos que, em caso de necessidade, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil e com os canais oficiais da Prefeitura para comunicar qualquer situação de risco", completou a nota.

A Prefeitura de Cipó foi procurada, mas ainda não retornou. O espaço segue aberto.

Cidades em alerta

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) alertou, através de mensagem, os moradores de 95 municípios baianos em regiões de risco potencial de fortes chuvas, na sexta-feira.

Foram mais de 600 mil pessoas alcançadas pela mensagem. Nela continha orientações para quem estiver em um local afetado, além do número 193, do Corpo de Bombeiros, para casos emergênciais.