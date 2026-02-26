INVESTIGAÇÃO

Polícia mira esquema de fraude em contratos de locação de veículos na Bahia

Veículos foram desviados da frota de uma locadora em Vitória da Conquista

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:48

Investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia recuperou 68 veículos que teriam sido desviados da frota de uma locadora em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município e apura a prática de estelionato e associação criminosa. Segundo a corporação, o esquema estaria em funcionamento desde junho de 2025.

De acordo com as investigações, um ex-funcionário da empresa é suspeito de utilizar a própria função para simular contratos de locação. Ele retirava os veículos da unidade sem a existência de clientes reais vinculados às operações. Em seguida, os automóveis eram entregues a outro investigado, apontado como responsável por intermediar e vender os carros a terceiros, geralmente por valores abaixo do mercado, o que facilitava a rápida negociação e dificultava a identificação da fraude.

A investigação também identificou movimentações financeiras consideradas atípicas relacionadas às transações, além de indícios de adulteração em sistemas de rastreamento dos veículos, o que reforça a suspeita de atuação estruturada.

Parte dos automóveis já foi localizada e devolvida à locadora. Outros seguem sendo rastreados e podem ser recuperados em novas etapas da operação.