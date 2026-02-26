Polícia mira esquema de fraude em contratos de locação de veículos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:48
A Polícia Civil da Bahia recuperou 68 veículos que teriam sido desviados da frota de uma locadora em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município e apura a prática de estelionato e associação criminosa. Segundo a corporação, o esquema estaria em funcionamento desde junho de 2025.
De acordo com as investigações, um ex-funcionário da empresa é suspeito de utilizar a própria função para simular contratos de locação. Ele retirava os veículos da unidade sem a existência de clientes reais vinculados às operações. Em seguida, os automóveis eram entregues a outro investigado, apontado como responsável por intermediar e vender os carros a terceiros, geralmente por valores abaixo do mercado, o que facilitava a rápida negociação e dificultava a identificação da fraude.
A investigação também identificou movimentações financeiras consideradas atípicas relacionadas às transações, além de indícios de adulteração em sistemas de rastreamento dos veículos, o que reforça a suspeita de atuação estruturada.
Parte dos automóveis já foi localizada e devolvida à locadora. Outros seguem sendo rastreados e podem ser recuperados em novas etapas da operação.
O inquérito permanece em andamento para esclarecer a extensão do esquema, identificar todos os envolvidos e reunir provas que subsidiem eventual responsabilização criminal.