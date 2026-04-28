POLÍTICA

Congresso Nacional desafia Planalto e deve validar novas regras de dosimetria penal

Sessão para derrubada de vetos presidenciais movimenta Brasília; projeto que limita discricionariedade de juízes une oposição e setores independentes contra o governo.

Matheus Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:00

Após o uso do veto presidencial para barrar trechos do projeto original, os parlamentares se organizam para uma resposta contundente: a derrubada dos vetos na próxima quinta-feira (30/4) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A queda de braço entre o Poder Executivo e o Legislativo ganha um novo e tenso capítulo nesta semana. O retorno da pauta da Dosimetria ao Congresso Nacional coloca o governo Lula em uma posição defensiva.

Após o uso do veto presidencial para barrar trechos do projeto original, os parlamentares se organizam para uma resposta contundente: a derrubada dos vetos na próxima quinta-feira (30/4) .

O movimento é visto como uma mensagem clara de que o Congresso não pretende abrir mão de sua prerrogativa de ditar as normas de aplicação da lei, reduzindo a margem de manobra de magistrados.

Atos do 8 de janeiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Interesses em jogo e aspas dos bastidores

A pressão é latente. Enquanto o Planalto tenta mobilizar seus ministros para evitar o desgaste, a oposição aproveita o vácuo de liderança para consolidar a vitória. Por outro lado, Lindbergh Farias reforça o coro contra a proposta no Planalto, alertando que a mudança pode gerar impunidade. “Pela primeira vez na história condenamos os golpistas e teremos que lutar muito para impedir o retrocesso de tamanho”.

O que é a PEC/PL da Dosimetria e o que esperar?

A chamada "Dosimetria" refere-se a um conjunto de regras (propostas via PL e agora discutidas sob o manto de emendas e vetos) que buscam limitar a liberdade dos juízes na hora de fixar uma pena ou aplicar medidas cautelares. O texto estabelece critérios objetivos e rígidos ("calculados") para que o magistrado não possa aumentar ou diminuir penas baseando-se apenas em sua convicção pessoal ou em conceitos subjetivos.

Para a oposição é uma ferramenta de combate ao "arbitrio judicial", garantindo que o réu saiba exatamente a regra do jogo.

Para o governo é vista como uma "lei de impunidade" ou uma retaliação direta ao Supremo Tribunal Federal (STF), dificultando punições em casos de crimes contra o Estado e corrupção.

Próximos Passos

Sessão Conjunta: deputados e senadores se reúnem para votar os vetos.

Votação: para derrubar o veto, são necessários os votos da maioria absoluta (257 deputados e 41 senadores).