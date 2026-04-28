Governo investe R$ 909 milhões na cadeia do leite e na reforma agrária

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Juliana Rodrigues
Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:00
O Governo Federal anunciou nesta segunda-feira (27), em Andradina (SP), um investimento de R$ 909 milhões voltado à cadeia do leite e à reforma agrária. O pacote, que inclui crédito para cooperativas e novos assentamentos, visa fortalecer a agricultura familiar e a produtividade rural. A cerimônia contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra Fernanda Machiaveli.
Uma parcela significativa dos recursos anunciados será canalizada ao apoio à comercialização e ao auxílio da produção familiar, visando garantir que o pequeno produtor escoe sua produção com margens de lucro sustentáveis.
Para isso, o plano prevê a ampliação das compras públicas de leite via PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e a oferta de crédito facilitado para a modernização da infraestrutura, incluindo a renovação de pastagens e sistemas de resfriamento.
Além disso, o pacote contempla medidas de proteção de mercado para equilibrar a competitividade do leite nacional frente aos produtos desidratados importados, fortalecendo a sustentabilidade do setor.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ressaltou a importância da agroindústria e do cooperativismo como agregadores de valor para o setor.
Geraldo AlckminVice-presidente
Em conclusão, o aporte de R$ 909 milhões anunciado pelo Governo Federal consolida o apoio à agricultura familiar e à reforma agrária, priorizando a recuperação da cadeia leiteira e o acesso à terra.
Ao integrar recursos para desapropriações e créditos de instalação do Incra, a medida complementa os investimentos realizados no início do ano, focando na transformação de assentamentos em unidades produtivas autossustentáveis.
Com ênfase na infraestrutura, habitação e fomento agrícola, a iniciativa busca assegurar a permanência do pequeno produtor no campo, promovendo o desenvolvimento regional e a segurança alimentar em escala nacional.