POLÍTICA

Governo investe R$ 909 milhões na cadeia do leite e na reforma agrária

Recursos buscam garantir lucro ao pequeno produtor leiteiro e transformar assentamentos em unidades produtivas autossustentáveis em todo o país

Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08:00

Governo Federal lança investimento de R$ 909 milhões em Andradina (SP) para fortalecer a cadeia do leite e acelerar a reforma agrária Crédito: Cadu Gomes/VPR

O Governo Federal anunciou nesta segunda-feira (27), em Andradina (SP), um investimento de R$ 909 milhões voltado à cadeia do leite e à reforma agrária. O pacote, que inclui crédito para cooperativas e novos assentamentos, visa fortalecer a agricultura familiar e a produtividade rural. A cerimônia contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra Fernanda Machiaveli.

Socorro ao setor leiteiro

Uma parcela significativa dos recursos anunciados será canalizada ao apoio à comercialização e ao auxílio da produção familiar, visando garantir que o pequeno produtor escoe sua produção com margens de lucro sustentáveis.

Além disso, o pacote contempla medidas de proteção de mercado para equilibrar a competitividade do leite nacional frente aos produtos desidratados importados, fortalecendo a sustentabilidade do setor.

Auxílio à agroindústria e cooperativismo

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ressaltou a importância da agroindústria e do cooperativismo como agregadores de valor para o setor.

Temos que ter a agroindústria, pegar o produto da terra e fazer manufatura. Aqui ficam duas lições sobre a importância do associativismo: quando a gente sonha sozinho é só um sonho, mas quando a gente sonha junto é o início de uma nova realidade. A outra é o cooperativismo, quanto mais abelha mais mel Geraldo Alckmin Vice-presidente

Fortalecimento do campo e sustentabilidade produtiva

Em conclusão, o aporte de R$ 909 milhões anunciado pelo Governo Federal consolida o apoio à agricultura familiar e à reforma agrária, priorizando a recuperação da cadeia leiteira e o acesso à terra.

Ao integrar recursos para desapropriações e créditos de instalação do Incra, a medida complementa os investimentos realizados no início do ano, focando na transformação de assentamentos em unidades produtivas autossustentáveis.