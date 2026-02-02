Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:40
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (2) a interdição cautelar de um dos produtos da empresa Apti Alimentos. Após testes laboratoriais, o leite condensado semidesnatado da marca foi reprovado em uma análise que avalia a presença da bactéria Staphylococcus aureus.
De acordo com a Anvisa, a medida de interdição cautelar, que consiste no bloqueio da comercialização, recai exclusivamente sobre o lote 183/3 B do leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita.
O produto passou pelo teste microbiológico de Estafilococos Coagulase Positiva (ECP), realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), e foi reprovado após a detecção de níveis elevados da bactéria Staphylococcus aureus.
Segundo a Anvisa, a presença desses microrganismos em concentrações elevadas pode causar intoxicações alimentares e outras doenças. "Por essa razão, o teste é fundamental para garantir a segurança dos produtos alimentícios", informou o órgão.