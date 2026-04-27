POLÍTICA

Neto diz que interior da Bahia precisa de trabalho do governo: 'Problemas não serão resolvidos com promessa e propaganda'

Pré-candidato ao governo aproveitou para exaltar a composição da chapa de oposição para as eleições deste ano

Pombo Correio

Publicado em 27 de abril de 2026 às 16:55

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), esteve neste domingo (26) em Caldeirão Grande, onde participou da Mirareta da Feliz Cidade ao lado do prefeito Pedro Henrique, do ex-prefeito Candinho, do pré-candidato ao Senado João Roma (PL) e de lideranças políticas locais e regionais.

A passagem por Caldeirão Grande marcou a quarta viagem consecutiva de ACM Neto ao interior baiano em quatro dias. Na quinta-feira (23), ele esteve em Ilhéus; na sexta (24), em Luís Eduardo Magalhães; no sábado (25), em Ituberá; e neste domingo encerrou a série de agendas em Caldeirão Grande.

Durante entrevista concedida no evento, Neto ressaltou que é preciso dar voz ao interior da Bahia. “Final de semana todo rodando nas mais diferentes regiões do estado, exatamente para mostrar o reconhecimento que nós temos à importância do interior, a esse diálogo com o interior da Bahia. É preciso dar voz ao povo do interior. Não é através de promessa, discurso, propaganda que os problemas vão ser resolvidos. Tem que ser com presença, conhecimento e trabalho, que é o que o governador Jerônimo Rodrigues definitivamente não tem feito nos últimos quatro anos na Bahia. Então, a gente leva uma palavra de renovação, de mudança e esperança no futuro.”, afirmou.

O pré-candidato também aproveitou para exaltar a composição da chapa de oposição para as eleições deste ano. Neto citou a presença do senador Angelo Coronel (Republicanos), candidato à reeleição, de João Roma na disputa ao Senado e do ex-prefeito de Jequié Zé Cocá (PP) como pré-candidato a vice-governador.

“Formamos a chapa com Angelo Coronel, que é candidato à reeleição, veio do lado de lá para cá; com João Roma, candidato ao Senado, que na última eleição foi candidato a governador e, portanto, dividiu nosso campo de oposição aqui na Bahia; e com Zé Cocá, que foi presidente da União dos Prefeitos, era prefeito Jequié, reeleito com 92%, tem uma liderança em todo o estado”, disse.

“A presença de Zé Cocá representa o peso e importância que a gente quer dar para o interior da Bahia. Tudo isso nos coloca numa condição de muito otimismo e confiança em relação ao resultado desse ano”, acrescentou.

Ao comentar a recepção em Caldeirão Grande, ACM Neto afirmou manter relação próxima com a cidade e com o grupo político local. “Essa é uma cidade que me acolheu e que eu tenho no meu coração. É uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Sou grato a todo apoio que recebi há quatro anos. Essa parceria é constante, sempre junto, Candinho e Pedro, me apoiando nessa caminhada”, declarou.