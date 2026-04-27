Nova lei da reciclagem reduz impostos e blinda empresas contra multas do Fisco

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Juliana Rodrigues
Publicado em 27 de abril de 2026 às 08:00
A sanção da Lei nº 15.394/2026 trouxe o alívio esperado por empresas de gestão de resíduos e cooperativas. Ao consolidar a segurança jurídica para os incentivos fiscais de PIS/Pasep e Cofins, o novo marco legal encerra incertezas sobre a manutenção de créditos tributários na cadeia de materiais recicláveis, como papel, vidro, plástico e metal.
Reciclagem
A norma nasceu do PL 1.800/2021, relatado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC). O parlamentar defende que baratear a cadeia é o único caminho para tornar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) eficiente.
O cenário atual é crítico: dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SNIS) revelam que o Brasil recupera apenas 1,67% do lixo produzido.
Alan RickSenador
A nova lei elimina o risco de autuações fiscais ao criar um fluxo de crédito presumido. Entenda o passo a passo:
A nova lei impulsiona a economia circular ao garantir segurança jurídica para indústrias comprarem de cooperativas com benefícios fiscais. A medida estimula a formalização do setor, aumenta a competitividade de milhares de recicladores e une inclusão social à preservação ambiental em todo o país.