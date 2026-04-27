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Nova lei da reciclagem reduz impostos e blinda empresas contra multas do Fisco

Medida garante créditos de PIS/Cofins e traz segurança jurídica para indústrias e cooperativas; veja o que muda.

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 27 de abril de 2026 às 08:00

Voluntários fazem, triagem de garrafas de plástico em um centro de reciclagem, organizada por uma associação budista sem fins lucrativos em Taipei. Taiwan começou a reciclagem de plástico há mais de uma década.
Voluntários fazem, triagem de garrafas de plástico em um centro de reciclagem, organizada por uma associação budista sem fins lucrativos em Taipei. Taiwan começou a reciclagem de plástico há mais de uma década. Crédito: CHRIS STOWERS/AFP

A sanção da Lei nº 15.394/2026 trouxe o alívio esperado por empresas de gestão de resíduos e cooperativas. Ao consolidar a segurança jurídica para os incentivos fiscais de PIS/Pasep e Cofins, o novo marco legal encerra incertezas sobre a manutenção de créditos tributários na cadeia de materiais recicláveis, como papel, vidro, plástico e metal.

Reciclagem

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Meta é elevar índices de reaproveitamento

A norma nasceu do PL 1.800/2021, relatado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC). O parlamentar defende que baratear a cadeia é o único caminho para tornar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) eficiente.

O cenário atual é crítico: dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SNIS) revelam que o Brasil recupera apenas 1,67% do lixo produzido.

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O objetivo central é fortalecer a PNRS. A reciclagem ainda apresenta índices baixos no Brasil

Alan Rick

Senador

Como funciona o benefício na prática

A nova lei elimina o risco de autuações fiscais ao criar um fluxo de crédito presumido. Entenda o passo a passo:

  • Na venda: o fornecedor de restos de papel, vidro, plástico ou metal não recolhe PIS/Pasep e Cofins.
  • Na compra: quem adquire o material (a indústria ou recicladora) ganha o direito de calcular créditos sobre esse valor, como se o imposto tivesse sido pago.
  • No bolso: esse crédito é abatido dos impostos que a empresa pagaria na hora de revender o produto final, reduzindo o custo de produção.

Impacto nacional e social

A nova lei impulsiona a economia circular ao garantir segurança jurídica para indústrias comprarem de cooperativas com benefícios fiscais. A medida estimula a formalização do setor, aumenta a competitividade de milhares de recicladores e une inclusão social à preservação ambiental em todo o país.

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