POLÍTICA

Nova lei da reciclagem reduz impostos e blinda empresas contra multas do Fisco

Medida garante créditos de PIS/Cofins e traz segurança jurídica para indústrias e cooperativas; veja o que muda.

Juliana Rodrigues

Publicado em 27 de abril de 2026 às 08:00

Voluntários fazem, triagem de garrafas de plástico em um centro de reciclagem, organizada por uma associação budista sem fins lucrativos em Taipei. Taiwan começou a reciclagem de plástico há mais de uma década. Crédito: CHRIS STOWERS/AFP

A sanção da Lei nº 15.394/2026 trouxe o alívio esperado por empresas de gestão de resíduos e cooperativas. Ao consolidar a segurança jurídica para os incentivos fiscais de PIS/Pasep e Cofins, o novo marco legal encerra incertezas sobre a manutenção de créditos tributários na cadeia de materiais recicláveis, como papel, vidro, plástico e metal.

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Meta é elevar índices de reaproveitamento

A norma nasceu do PL 1.800/2021, relatado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC). O parlamentar defende que baratear a cadeia é o único caminho para tornar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) eficiente.

O cenário atual é crítico: dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SNIS) revelam que o Brasil recupera apenas 1,67% do lixo produzido.

O objetivo central é fortalecer a PNRS. A reciclagem ainda apresenta índices baixos no Brasil Alan Rick Senador

Como funciona o benefício na prática

A nova lei elimina o risco de autuações fiscais ao criar um fluxo de crédito presumido. Entenda o passo a passo:

Na venda: o fornecedor de restos de papel, vidro, plástico ou metal não recolhe PIS/Pasep e Cofins.

o fornecedor de restos de papel, vidro, plástico ou metal não recolhe PIS/Pasep e Cofins. Na compra: quem adquire o material (a indústria ou recicladora) ganha o direito de calcular créditos sobre esse valor, como se o imposto tivesse sido pago.

quem adquire o material (a indústria ou recicladora) ganha o direito de calcular créditos sobre esse valor, como se o imposto tivesse sido pago. No bolso: esse crédito é abatido dos impostos que a empresa pagaria na hora de revender o produto final, reduzindo o custo de produção.

Impacto nacional e social