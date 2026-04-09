Saiba como garantir desconto na conta de luz com a reciclagem de latinhas em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 9 de abril de 2026 às 15:26
A Neoenergia Coelba informou nesta quinta-feira (9) que clientes que trocarem latinhas de alumínio poderão garantir um desconto maior na conta de energia nesta semana. A iniciativa faz parte do projeto Vale Luz, que permite a troca de resíduos recicláveis por créditos na fatura de energia.
A cotação do material subiu de R$ 9,72 para R$ 10,80 o quilo, o que amplia o valor convertido em desconto, segundo a Coelba. Para participar, basta separar os resíduos limpos e secos, levar até um dos pontos de coleta do Vale Luz e informar o número do código do cliente da residência, localizado no canto superior direito da conta de energia.
A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e vai além do alumínio.
O projeto também recebe materiais como papelão, papel de escritório, jornais, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, vidro, latas de alimentos e de bebidas, além de óleo de cozinha usado, que deve estar filtrado e armazenado em garrafa PET transparente.
Contêineres
Salvador Norte Shopping – Rodovia BA-526, 305 – São Cristóvão
Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores
Tendas fixas
Shopping Barra – Chame-Chame
Shopping Paseo – Itaigara
Assaí Barris – Barris
Assaí Vasco da Gama – Federação
Assaí Calçada – Uruguai
Caminhão itinerante
Imbuí, Cajazeiras VIII, Sussuarana, IAPI, Parque São Bartolomeu, Tribunal de Justiça da Bahia – CAB, Uruguai, Pernambués e Costa Azul. Mais detalhes como referência do local e horário, podem ser acessados no site.
Máquinas inteligentes
Ferreira Costa Barris, Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Shopping Barra e Ferreira Costa Paralela e Arena Fonte Nova. Mais detalhes como referência do local, podem ser acessados no site.