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Saiba como garantir desconto na conta de luz com a reciclagem de latinhas em Salvador

Alta no preço do alumínio trouxe benefício extra para os clientes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2026 às 15:26

Veja onde trocar latinhas por desconto na conta de energia em Salvador
Veja onde trocar latinhas por desconto na conta de energia em Salvador Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba informou nesta quinta-feira (9) que clientes que trocarem latinhas de alumínio poderão garantir um desconto maior na conta de energia nesta semana. A iniciativa faz parte do projeto Vale Luz, que permite a troca de resíduos recicláveis por créditos na fatura de energia. 

A cotação do material subiu de R$ 9,72 para R$ 10,80 o quilo, o que amplia o valor convertido em desconto, segundo a Coelba. Para participar, basta separar os resíduos limpos e secos, levar até um dos pontos de coleta do Vale Luz e informar o número do código do cliente da residência, localizado no canto superior direito da conta de energia.

A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e vai além do alumínio.

O projeto também recebe materiais como papelão, papel de escritório, jornais, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, vidro, latas de alimentos e de bebidas, além de óleo de cozinha usado, que deve estar filtrado e armazenado em garrafa PET transparente.

Pontos de coleta do Vale Luz em Salvador

Contêineres

Salvador Norte Shopping – Rodovia BA-526, 305 – São Cristóvão

Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores

Tendas fixas

Shopping Barra – Chame-Chame

Shopping Paseo – Itaigara

Assaí Barris – Barris

Assaí Vasco da Gama – Federação

Assaí Calçada – Uruguai

Caminhão itinerante

Imbuí, Cajazeiras VIII, Sussuarana, IAPI, Parque São Bartolomeu, Tribunal de Justiça da Bahia – CAB, Uruguai, Pernambués e Costa Azul. Mais detalhes como referência do local e horário, podem ser acessados no site

Máquinas inteligentes

Ferreira Costa Barris, Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Shopping Barra e Ferreira Costa Paralela e Arena Fonte Nova. Mais detalhes como referência do local, podem ser acessados no site.

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