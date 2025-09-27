ENTRELINHAS

Brasil melhora na reciclagem, mas ainda deixa muito plástico para trás

Apenas 24% das embalagens pós-consumo são reaproveitadas, enquanto setores estratégicos buscam circularidade

Donaldson Gomes

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 05:00

Uma em cada quatro embalagens plásticas usadas no Brasil vai parar no lixo, diz pesquisa Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Uma em cada quatro embalagens plásticas utilizadas no Brasil é recuperada em processos de reciclagem após o seu uso. As outras três continuam a ser tratadas como lixo, entulhando lixões e poluindo os oceanos. Ao mesmo tempo em que os números indicam que o país tem um longo caminho a percorrer para alcançar a circularidade, indicam que o Brasil e o México são os países que melhor tratam a questão na América Latina, responsáveis por 76% do plástico recuperado na região.

Enquanto o índice de reciclagem mecânica de embalagens plásticas pós-consumo alcançou 24,4% dos produtos em 2024, o índice geral, para todos os tipos de plásticos foi de 21%, aponta um levantamento realizado pela consultoria MaxiQuim, que monitora os indicadores desde 2018.

Em 2024, foram gerados 4,82 milhões de toneladas de resíduos plásticos pós-consumo no Brasil.

"Em 2024, a indústria de reciclagem apresentou uma recuperação tímida após o desempenho fraco de 2023. O prolongado ciclo de baixa das commodities petroquímicas seguiu pressionando a competitividade dos reciclados, com os preços das resinas de primeiro uso reduzindo o interesse da indústria de transformação por matéria-prima reciclada e dificultando o repasse de custos", explica Maurício Jaroski, diretor de química sustentável e reciclagem da MaxiQuim.

Segundo ele, apesar das dificuldades, há sinais positivos: setores ligados a compromissos ESG e metas de circularidade, como grandes embaladores e marcas de consumo, mantiveram demanda constante para determinadas aplicações, em linha com seus objetivos.

O aumento no volume de plástico reciclado se refletiu no desempenho econômico do segmento, que atingiu um faturamento de R$ 4 bilhões, o que representa um aumento de 5,8%, em relação a 2023. O setor também gerou mais empregos, ultrapassando os 20 mil postos de trabalho diretos, uma alta de 7,7%.

A capacidade instalada das indústrias recicladoras também cresceu em 2024, 1,9%, chegando a 2,43 milhões de toneladas, reflexo de investimentos realizados em anos anteriores.

Na última quinta-feira, um outro passo importante para o futuro da indústria do plástico foi dado com a apresentação da PEC da Reciclagem para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. A proposta, entregue pelo deputado Arnaldo Jardim, que já tem mais de 180 assinaturas de outros parlamentares, prevê a isenção de CBS e IBS, novos impostos previstos na reforma tributária, para empresas e cooperativas de reciclagem.

Além do crédito integral desses tributos para indústrias que adquirirem e utilizarem esses materiais em seus processos produtivos. Atualmente, materiais reciclados não pagam IPI nem PIS/Cofins, vantagem que desaparecerá na reforma tributária.

Os resultados podem, e precisam, ser melhores para o bem de todos, mas é um alento saber que desde 2018 a produção de resina reciclada acumula um crescimento de 33,6%. Que estes números sigam crescendo!

Livre após mais de 30 anos presa

A soltura de Dominique Cristina Scharf, aos 65 anos, após mais de três décadas presa, rendeu notícias apontado-a como a maior estelionatária brasileira. Conversa. Pode ter sido a mais notória, até pela cara e o nome de dondoca que herdou na mãe alemã e pai americano, mas, pelo que dizem as notícias, está longe de ser a maior, ou mesmo a mais perigosa. Falsificava cheques, documentos, vendia joias falsas e se envolveu em roubos a mão armada. Num país em que Jorgina de Freitas desviou bilhões de cruzeiros da previdência, Dominique é pé-de-chinelo. "Nunca matei uma mosca", garante a senhora que pretende viver da confecção de roupas de tricô, feitas a mão.

Verdades sobre a Bola de Ouro

A verdade sobre a Bola de Ouro é que a France Football deveria acabar com a premiação. Se no ano passado, os fãs de Vinícius Junior lamentaram a segunda colocação do brasileiro, desta vez foi o pai do espanhol Lamine Yamal quem detonou a escolha do francês Dembele, do PSG, que desbancou o jogador do Barcelona. Yamal joga muito, assim como o nosso Vini, que este ano ficou em 16º, mas não é incontestável. Tem idade e qualidade para ser algum dia, mas não é. Não se fazem mais Ronaldos, Ronaldinhos Gaúchos, Zidanes, Lionéis Messi ou Cristianos Ronaldos, craques incontestáveis. Acabar com a premiação faria justiça a eles.

Adeus

Que triste a morte de Kongjian Yu, o arquiteto que criou o conceito de cidades esponjas e chamou o Brasil de “quintal de Deus”. Para ele, vivemos na “última esperança do mundo” e o lugar que pode “curar o planeta”. Partiu num acidente aéreo no Pantanal, certamente um dos mais preciosos locais deste quintal. Que Deus o tenha recebido.

“Apenas” 20 anos

Um assessor do governador Jerônimo Rodrigues me enviou mensagem privada chateado com um erro que cometi. Afirmei equivocadamente em um artigo na última semana que a ponte vai levar mais de 30 anos para ficar pronta, se o governo do estado cumprir o prazo mais recente para a conclusão da obra. Mas, na verdade, serão “apenas” 20 anos. Por este erro, minhas desculpas. Em tempo, o prazo para a conclusão da nova rodoviária agora é novembro. Ou seja, faltam “apenas” mais dois meses para uma obra que foi prometida para o final do governo Rui Costa. Apenas uns quatro anos de atraso.

meme da semana

Depois do incômodo que o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido nacionalmente como o ‘careca do INSS’ demonstrou com o apelido, a turma dos memes resolveu dar uma forcinha para ele e tomou emprestada a cabeleira do ministro Luiz Fux, do STF

A cabeleira do Fux caiu bem em Camilo Antunes Crédito: Reprodução @revistapiaui

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para donaldson.gomes@redebahia.com.br)

Mais lidas da semana

1 - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

2 - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

3 - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

4 - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

5 - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

6 - Descubra qual é o seu Anjo da Guarda com sua data de nascimento

7 - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

8 - Famosa cena de sexo na piscina que acabou com casamento de atriz foi 'de verdade'? Diretor faz revelação

9 - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'