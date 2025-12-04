CORREIO vai escolher leitores para eleger melhor panetone; veja como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:13
Se você é do time que não deixa passar um bom panetone nessa época do ano, essa é a sua chance de participar da degustação que vai escolher os melhores panetones e chocotones de 2025. O Jornal Correio está com um concurso cultural que vai escolher um assinante para ser um dos jurados da próxima edição do #CorreioExperimenta, marcada para o próximo dia 15.
Os interessados precisam responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um panetone/chocotone perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante e estar adimplente.
As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. As inscrições podem ser feitas entre os dias 4 e 10 de dezembro de 2025. O resultado será divulgado até o dia 12 de dezembro, no site e nas redes do jornal.
Uma comissão irá escolher frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 15 de dezembro, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar panetones de cerca de 25 marcas, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.
Em 2025, o projeto já elegeu o melhor brigadeiro, o melhor ovo de páscoa e o melhor pãozinho delícia. No ano passado, houve concursos de melhor ovo de páscoa, o melhor hambúrguer delivery, melhor pizza, melhor torta e o melhor panetone de 2024.
Se você ainda não é assinante, ainda dá tempo de se inscrever no concurso. A assinatura digital, que dá direito tanto a análises exclusivas, o melhor do jornalismo baiano e as vantagens do Clube Correio sai por R$ 7,92 por mês.