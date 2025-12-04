Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CORREIO vai escolher leitores para eleger melhor panetone; veja como participar

Assinantes do jornal poderão ser jurados da próxima edição do projeto Correio Experimenta

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:13

A mesa com os 58 panetones (dois de cada uma das 29 marcas) foi decorada pela Home Center Ferreira Costa
Correio Experimenta Panetones - edição 2024 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Se você é do time que não deixa passar um bom panetone nessa época do ano, essa é a sua chance de participar da degustação que vai escolher os melhores panetones e chocotones de 2025. O Jornal Correio está com um concurso cultural que vai escolher um assinante para ser um dos jurados da próxima edição do #CorreioExperimenta, marcada para o próximo dia 15.

Os interessados precisam responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um panetone/chocotone perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante e estar adimplente.

Leia mais

Imagem - É da Bahia: conheça o ranking com os 10 melhores pãezinhos delícia de 2025

É da Bahia: conheça o ranking com os 10 melhores pãezinhos delícia de 2025

Imagem - Veja o ranking com os 10 melhores ovos de Páscoa de 2025

Veja o ranking com os 10 melhores ovos de Páscoa de 2025

Imagem - É fã de torta? Conheça onde estão as 10 melhores opções de Salvador

É fã de torta? Conheça onde estão as 10 melhores opções de Salvador

As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. As inscrições podem ser feitas entre os dias 4 e 10 de dezembro de 2025. O resultado será divulgado até o dia 12 de dezembro, no site e nas redes do jornal.

Uma comissão irá escolher frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 15 de dezembro, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar panetones de cerca de 25 marcas, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.

Em 2025, o projeto já elegeu o melhor brigadeiro, o melhor ovo de páscoa e o melhor pãozinho delícia. No ano passado, houve concursos de melhor ovo de páscoa, o melhor hambúrguer delivery, melhor pizza, melhor torta e o melhor panetone de 2024.

Se você ainda não é assinante, ainda dá tempo de se inscrever no concurso. A assinatura digital, que dá direito tanto a análises exclusivas, o melhor do jornalismo baiano e as vantagens do Clube Correio sai por R$ 7,92 por mês.

Mais recentes

Imagem - 10 livros com menos de 100 páginas ideais para quem quer ler mais até o fim do ano

10 livros com menos de 100 páginas ideais para quem quer ler mais até o fim do ano
Imagem - Conheça 16 filmes de Natal imperdíveis para assistir e entrar no clima festivo

Conheça 16 filmes de Natal imperdíveis para assistir e entrar no clima festivo
Imagem - Ficção cristã em alta: 25 livros imperdíveis de romance, thriller e fantasia

Ficção cristã em alta: 25 livros imperdíveis de romance, thriller e fantasia

MAIS LIDAS

Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão
01

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão

Imagem - O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?
02

O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?

Imagem - Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia
03

Jogador de futebol tem casa invadida e é executado a tiros na Bahia

Imagem - Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição
04

Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição