Calor e pancadas de chuva vão continuar na Bahia mesmo com fim do verão? Veja previsão para outono

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Esther Morais
Publicado em 17 de março de 2026 às 06:00
O verão termina oficialmente nesta semana e marca o início do outono no Brasil. Apesar da mudança de estação, o calor ainda deve continuar na Bahia nas próximas semanas, segundo o meteorologista Aldírio Almeida, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).
De acordo com o especialista, a transição entre as estações não provoca mudanças bruscas nas condições do tempo, o que faz com que as temperaturas sigam elevadas no início do outono.
“O calor ainda deve persistir neste começo de estação, com temperaturas elevadas em todo o estado nas primeiras semanas”, explicou. A tendência, segundo ele, é que o outono apresente temperaturas acima da média, principalmente neste início de período.
Lugares que bombam em Salvador no verão
Uma mudança prevista, no entanto, é que. com o avanço da estação, haja um aumento das chuvas na faixa litorânea do estado, incluindo Salvador.
Para Aldírio Almeida, a partir de meados de abril, a capital baiana e outras cidades do litoral devem registrar aumento no volume de precipitação, o que pode contribuir para uma redução gradual das temperaturas. “O aumento das chuvas no litoral tende a tornar o clima mais ameno nessas áreas”, afirmou.
Já no interior do estado, a queda de temperatura deve ocorrer de forma mais lenta. A tendência é que as condições mais amenas apareçam apenas na segunda metade do outono, a partir de meados de maio.
De forma geral, a estação deve apresentar uma transição gradual, com diminuição progressiva do calor, aumento das chuvas no litoral e início do período seco em regiões do centro-oeste baiano.