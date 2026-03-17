OUTONO

Calor e pancadas de chuva vão continuar na Bahia mesmo com fim do verão? Veja previsão para outono

Estação termina nesta semana

Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 06:00

Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

O verão termina oficialmente nesta semana e marca o início do outono no Brasil. Apesar da mudança de estação, o calor ainda deve continuar na Bahia nas próximas semanas, segundo o meteorologista Aldírio Almeida, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

De acordo com o especialista, a transição entre as estações não provoca mudanças bruscas nas condições do tempo, o que faz com que as temperaturas sigam elevadas no início do outono.

“O calor ainda deve persistir neste começo de estação, com temperaturas elevadas em todo o estado nas primeiras semanas”, explicou. A tendência, segundo ele, é que o outono apresente temperaturas acima da média, principalmente neste início de período.

Lugares que bombam em Salvador no verão 1 de 12

Próxima estação traz mais chuva no litoral

Uma mudança prevista, no entanto, é que. com o avanço da estação, haja um aumento das chuvas na faixa litorânea do estado, incluindo Salvador.

Para Aldírio Almeida, a partir de meados de abril, a capital baiana e outras cidades do litoral devem registrar aumento no volume de precipitação, o que pode contribuir para uma redução gradual das temperaturas. “O aumento das chuvas no litoral tende a tornar o clima mais ameno nessas áreas”, afirmou.

Já no interior do estado, a queda de temperatura deve ocorrer de forma mais lenta. A tendência é que as condições mais amenas apareçam apenas na segunda metade do outono, a partir de meados de maio.