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Calor e pancadas de chuva vão continuar na Bahia mesmo com fim do verão? Veja previsão para outono

Estação termina nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 06:00

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

O verão termina oficialmente nesta semana e marca o início do outono no Brasil. Apesar da mudança de estação, o calor ainda deve continuar na Bahia nas próximas semanas, segundo o meteorologista Aldírio Almeida, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

De acordo com o especialista, a transição entre as estações não provoca mudanças bruscas nas condições do tempo, o que faz com que as temperaturas sigam elevadas no início do outono.

“O calor ainda deve persistir neste começo de estação, com temperaturas elevadas em todo o estado nas primeiras semanas”, explicou. A tendência, segundo ele, é que o outono apresente temperaturas acima da média, principalmente neste início de período.

Lugares que bombam em Salvador no verão

No Pelourinho, o Cravinho é um bar icônico de Salvador, famoso pela cachaça artesanal, pelo clima acolhedor e por preservar a tradição boêmia em meio à história e à cultura do Centro Histórico. Horário de funcionamento: segunda à sábado 11h às 22h. Domingo e feriados: 11h às 19h. por Maysa Polcri/CORREIO
Localizado em frente à Cruz do Pascoal, o Café e Cana é famoso por drinks especiais e inusitados, cerveja gelada e comidas saborosas. Funcionamento: Domingo, segunda, quarta e quinta – 12h às 22h. Sexta-feira e sábado – 12h às 23h. Horário de funcionamento da cozinha. Casa fecha 1h. por Marina Silva/CORREIO
No Rio Vermelho, o Boteco do França é um clássico da boemia de Salvador, conhecido pelo ambiente descontraído, cerveja sempre gelada, petiscos generosos e pratos que fazem parte da memória afetiva da cidade. Funciona todos os dias, a partir das 12h. por Divulgação
No Pelourinho, o Clube do Samba é um espaço dedicado à valorização do samba e da cultura popular. O funcionamento varia conforme a programação, com atividades mais frequentes de terça a domingo, geralmente a partir do fim da tarde, seguindo pela noite, especialmente às sextas, sábados e domingos. Entrada por Carolina Cerqueira/CORREIO
Na Barra, o Bar das Putas é um ponto irreverente e tradicional da boemia local, conhecido pelo clima descontraído, mesas na calçada, cerveja gelada e encontros animados que atravessam o dia e a noite, com vista para o movimento do bairro. por Paula Fróes/CORREIO
Sob o comando da produtora e empresária Gabi da Oxe, o Bombar funciona de quarta a domingo, das 16h às 3h30, no Rio Vermelho. O primeiro andar é dedicado ao bar, comidas, sinuca e drinks, enquanto o segundo será palco de apresentações musicais e atividades culturais — com destaque para as aulas de dança (como forró e zuki) às quartas-feiras. por divulgação
Na Saúde, o Bar do Léo é um reduto tradicional e sem firulas, conhecido pela cerveja sempre gelada, chopp de vinho, conversa solta na calçada e pelo encontro de moradores, trabalhadores e boêmios que mantêm viva a alma popular do bairro. por Divulgação
No coração do Rio Vermelho, o Jubiabar tem samba em todos os sábado. Funciona de segunda e quinta, das18:30h à1h, sextas e sábados, das 18:30h às 2h, e aos domingos 12h às 22h. Entrada: R$ 30. por Reprodução/Instagram
O Água de Pote Bar, em Itapuã, é um refúgio boêmio de Salvador onde a simplicidade, a música e a cerveja gelada se encontram à beira-mar, celebrando o clima leve e autêntico do bairro. por Reprodução/Instagram
No Rio Vermelho, a Só Shape se destaca como um ponto underground, com música, sinuca e breja gelada. Aberta e gratuita todos os dias. por Reprodução/Instagram
Localizado na Cruz do Pascoal, o R'Canto do Pascoal já foi Campeão do Panela de Bairro, projeto da TV Bahia que explora a culinária local. É conhecido pela cerveja gelada e os petiscos deliciosos. Funcionamento: Todos os dias - 11h30 à 23h. por Marina Silva/CORREIO
Localizado na rua Direita de Santo Antônio, no Santo Antônio Além do Carmo, o ‘Isso é um Bar’ é unanimidade entre os frequentadores do bairro. Com cervejas que variam entre R$ 13,50 e R$ 19,90, o estabelecimento é famoso por uma vista de tirar o fôlego. Funcionamento: Quarta a sexta - 16h às 23h. Sábado – 12h às 23h. Dom – 12h às 21h. por Marina Silva/CORREIO
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No Pelourinho, o Cravinho é um bar icônico de Salvador, famoso pela cachaça artesanal, pelo clima acolhedor e por preservar a tradição boêmia em meio à história e à cultura do Centro Histórico. Horário de funcionamento: segunda à sábado 11h às 22h. Domingo e feriados: 11h às 19h. por Maysa Polcri/CORREIO

Próxima estação traz mais chuva no litoral

Uma mudança prevista, no entanto, é que. com o avanço da estação, haja um aumento das chuvas na faixa litorânea do estado, incluindo Salvador.

Para Aldírio Almeida, a partir de meados de abril, a capital baiana e outras cidades do litoral devem registrar aumento no volume de precipitação, o que pode contribuir para uma redução gradual das temperaturas. “O aumento das chuvas no litoral tende a tornar o clima mais ameno nessas áreas”, afirmou.

Já no interior do estado, a queda de temperatura deve ocorrer de forma mais lenta. A tendência é que as condições mais amenas apareçam apenas na segunda metade do outono, a partir de meados de maio.

De forma geral, a estação deve apresentar uma transição gradual, com diminuição progressiva do calor, aumento das chuvas no litoral e início do período seco em regiões do centro-oeste baiano.

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