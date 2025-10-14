Acesse sua conta
Após amputação, corredor Emerson Pinheiro volta a treinar com o grupo em Salvador

Atropelado durante um treino na orla, Emerson voltou às pistas com o grupo que o inspirou a recomeçar

  • M

  • Moyses Suzart

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:00

Reprodução
Emerson retorna aos treinos Crédito: Reprodução

No cenário do atletismo de Salvador, a história de Emerson Pinheiro ganha um novo capítulo: após o grave atropelamento que resultou na amputação de uma de suas pernas, ele voltou à pista em um treino coletivo com sua turma da MBSports, na manhã desta terça-feira (14), na Praça dos Eucaliptos, no Caminho das Árvores. Visivelmente emocionado, o corredor voltou a treinar, mas ainda de forma tímida, mas um retorno com fortes emoções. O jornalista e amigo Genildo Lawinscky o levou ao treino, o que espalhou emoção num dia normal de treino. 

No vídeo do seu retorno, publicado pela assessoria esportiva, Emerson correu com seus colegas em gesto simbólico, ainda no aquecimento, mas também visualizando seu retorno às pistas, mostrando sempre a superação de um guerreiro. Ele não pretende ficar como cadeirante. “Meu próximo desafio é levantar, voltar a ficar de pé novamente, depois vem a prótese e retomar os treinos”. Um gesto simbólico de resistência, reconstrução e esperança.

O acidente, ocorrido em 16 de agosto na orla da Pituba, chocou colegas e admiradores. Emerson, então com 29 anos, treinava para uma maratona na Argentina quando um motorista embriagado invadiu a calçada, atingiu o grupo e provocou ferimentos severos nele: uma perna foi amputada, enquanto a outra ficou bastante comprometida. "Primeiro treino pós acidente. Mas está fazendo fisioterapia especializada no IBR e domiciliar", explica o amigo e personal, Barreto. 

"A gente traz muita reflexão, né? Que às vezes na nossa vida a gente se queixa de tanta coisa e aí ver que o cara tá ali também lutando, né? Foi muito importante este primeiro treino. Assim que a fisioterapia e o médico liberou pra ele fazer alguma coisa, levamos. Mesmo que simbólico, foi bom. Até pra interagir também com os outros atletas. Isso foi muito bom hoje, foi bem enriquecedor pra ele e pra turma", completa.

Desde então, Emerson vem travando uma batalha intensa: física, emocional e simbólica. No primeiro treino com sua turma, ele pisou novamente no asfalto que tanto amava, acompanhado dos colegas que sempre correram ao seu lado. Foi um momento carregado de emoção: cada passo representou superação, compromisso com o esporte e reafirmação de identidade.

Durante esse reencontro, ficou claro que não era uma volta para competir imediatamente, mas para reexistir no ambiente que ele escolheu. Olhares cheios de carinho, silêncio entre as pisadas, respirações contidas. Para muitos, aquele era apenas um treino. Para ele, era um rito de passagem: do luto à reconstrução.

Emerson Pinheiro retorna aos treinos

Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução
Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução
Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução
Emerson Pinheiro por Reproduçaõ
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução
1 de 7
Emerson Pinheiro retorna aos treinos! por Reprodução

