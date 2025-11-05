MUDANÇA DE VISUAL

Títi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, aposta em novo visual para o verão

Nas redes sociais, apresentadora Giovanna Ewbank explicou que a filha de 12 anos queria mudar de visual

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:44

Giovanna Ewbank e Títi Crédito: Reprodução | Instagram

Títi Ewbank, de 12 anos, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, mudou o visual para o verão, chamando atenção por sua beleza nas redes sociais, nesta quarta-feira (5).

A atriz e apresentadora publicou uma foto nos stories do Instagram em que aparece ao lado da filha, sentada em um salão de beleza. “Títi estava louca para mudar o hair para o verão”, escreveu na legenda da foto.

“Sara Megahair maravilhosa mandou várias opções para ela escolher”, escreveu Gio Ewbank se referindo a cabeleireira Sarah que tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, e tem uma trajetória na aplicação de boho braids, escolha de Títi, que ainda recebeu uma iluminada nas madeixas por Anderson Couto.

O cabeleireiro já iluminou os cabelos de várias famosas como Giovanna Antonelli, Grazi Massafera, Agatha Moreira, e outras.

Além de Títi, Gio Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Bless, de 10 anos, e Zyan, de 5. Nos últimos dias, a apresentadora tem publicado vários registros com os novos membros da família: os cachorrinhos Linda Evangelista, Chico e Elizabeth.

“Quatro dias que cheguei no Rio e já aconteceu de um tudo! E adivinha surpresa? A família aumentou de novo! Sim, agora somos +3: Linda Evangelista, Chico e Elizabeth”, contou a atriz.