DOR E GLÓRIA

Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim

Vilão aproveitará o tempo longe de casa para fazer algo que sempre quis

Elis Freire

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 18:30

Jacques (Marcello Novaes) é o grande vilão de "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Gshow

Nos capítulos finais de "Dona de Mim", o destino de Jaques (Marcello Novaes) toma um rumo inesperado. Acusado pelo assassinato de Abel (Tony Ramos) e procurado pela polícia, o vilão foge e passa a se esconder longe da família, sobrevivendo como músico em um bar afastado da cidade.

Ao longo da trama, Jaques sempre deixou claro que o grande sonho de sua vida era seguir carreira na música. No entanto, ainda jovem, foi pressionado pelo pai a abandonar a arte e cursar administração para assumir os negócios da família, decisão que ele nunca conseguiu aceitar plenamente.

Jacques em "Dona de Mim" 1 de 19

Durante toda a novela, o personagem culpou os pais por não ter vivido a vida que desejava e alimentou ressentimento em relação ao irmão, acreditando que Abel ocupou um espaço que deveria ser seu. Esse acúmulo de frustrações foi apresentado como o combustível para sua trajetória marcada por amargura e crueldade.

Em diferentes momentos, o filho de Rosa (Suely Franco) chegou a reconhecer que nem sempre foi o homem rancoroso que se tornou, afirmando que encontrava uma versão melhor de si quando se aproximava da música. Ironicamente, é justamente como foragido que Jaques finalmente concretiza o sonho de viver da arte, ainda que de forma solitária e à margem da lei.