Influenciador que perdeu 150 kg faz cirurgia para retirar 7 kg de excesso de pele e impressiona; veja transformação

Garret Olson tem registrado mudanças nas redes sociais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:41

Transformação de influenciador impressionou seguidores
Transformação de influenciador impressionou seguidores Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Com mais de 270 mil seguidores no Instagram, Garrett Olson vem registrando abertamente sua trajetória de transformação física. O influenciador, que chegou a pesar 250 quilos, eliminou 150 e hoje mantém 100 quilos, resultado de uma mudança radical em seus hábitos e na forma de encarar a vida. “Eu tinha 250 quilos, sem sonhos e objetivos”, relembrou ao comentar a virada em sua rotina.

Na própria biografia da rede social, Garrett resume sua motivação: “Meu foco é em perda de peso e positividade corporal. Estou trabalhando na minha saúde um dia de cada vez e tento inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, aproveitando a jornada.”

A drástica redução de peso trouxe um novo desafio: o excesso de pele. Após anos lidando com a flacidez, Olson decidiu encarar mais uma etapa no processo de transformação e passou por uma cirurgia plástica para a remoção do tecido.

O procedimento foi realizado em 24 de setembro. Uma semana depois, já no início da recuperação, o influenciador dividiu com seus seguidores a primeira foto do corpo após a operação, exibindo pontos e cicatrizes ainda recentes. Na publicação, feita no hospital e sem a cinta compressora, ele comparou o resultado atual com imagens antigas, de quando ainda pesava 250 quilos — evidenciando a dimensão de sua mudança.

