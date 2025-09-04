Acesse sua conta
Paolla Oliveira revela recaída de Heleninha em 'Vale Tudo' e sugere bolão sobre morte de Odete Roitman

Atriz comentou os novos rumos da personagem, falou sobre romance com Renato e revelou ideia para os bastidores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 22:45

Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Paolla Oliveira revelou que pretende organizar um bolão entre o elenco de "Vale Tudo" para apostar em quem será o responsável pela morte de Odete Roitman. A atriz comentou o assunto em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast "Conversa vai, conversa vem", do jornal O Globo.

No bate-papo Paolla também falou sobre os rumos de Heleninha Roitman, sua personagem na nova versão da novela, antecipando que ela passará por uma recaída. A atriz contou que vê Heleninha como um papel complexo e desafiador, marcado por muitas camadas e conflitos. Segundo ela, a personagem, eternizada por Renata Sorrah na versão original, ganha agora a chance de ser revisitada sob um novo olhar, mais atento às questões atuais.

“Quando se fala em Heleninha, a lembrança é sempre das bebedeiras e das risadas. Mas ela é muito mais do que isso. Quis me aprofundar nesse universo não só como atriz, mas como alguém que entende a importância de falar sobre o alcoolismo e de levar esperança a quem enfrenta a mesma situação”, explicou Paolla.

Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso

Sobre a trama, Paolla comentou que o mistério em torno de Odete Roitman movimenta a novela e que até mesmo os bastidores respiram essa expectativa. “Falo todos os dias que precisamos criar esse bolão. Todo mundo só fala sobre isso. Vamos juntar dinheiro e transformar em doação, mas precisamos ter esse bolão!”, afirmou a artista.

Paolla também falou sobre o romance entre Heleninha e Renato, vivido por João Vicente de Castro, que tem surpreendido o público. Para ela, a relação traz leveza e amadurecimento à trajetória dos personagens. “É uma construção bonita. Eles já se conhecem, mas agora se encontram em um lugar de tranquilidade, de sintonia madura. Enquanto Renato é mais contido, Heleninha é apaixonada e intensa. Os dois se equilibram”, disse. Paolla lembrou ainda de um comentário de sua avó durante as gravações: “Na primeira cena que fiz com o Renato, minha avó disse: ‘A única pessoa que gosta da Heleninha é o Renato’. Foi visionária”.

