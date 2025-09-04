MAIS MUDANÇAS

Ana Clara e Maria de Fátima ficam juntas? As duas podem se aliar contra Odete em ‘Vale Tudo’

Neta de Nice e ex de Afonso foram flagradas em clima íntimo em praia do Rio

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:13

Atrizes foram vistas juntas em praia Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) foram flagradas em clima íntimo durante as gravações na praia de Copacabana nesta quinta-feira (4). Os registros sugerem uma aliança entre as duas na trama que ainda reserva mudanças e reviravoltas que prometem surpreender o público.

Manuela Dias, autora do remake do clássico de 1988 tem agradado alguns, desagradado outros, inclusive atores, que já manifestaram críticas ao rumo da trama, inclusive a atriz Taís Araújo. A possível colaboração na tramoia de Fátima e Ana Clara é uma dessas mudanças, que promete movimentar a reta final do folhetim.

Diferente da versão de 1988, Ana Clara foi uma nova personagem na trama. Ela é neta de Nice (Teca Pereira), responsável por cuidar de Leonardo (Guilherme Magon), filho que Odete (Débora Bloch) diz estar morto após um acidente de carro e esconde da família. O primogênito é irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira).

Samantha Jones e Bella Campos gravando #ValeTudo. Se Ana Clara e Fátima se pegarem, será uma das raríssimas novidades boas desse remake. pic.twitter.com/QyFgpOC5oU — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 4, 2025

O segredo é mantido por Odete, que aos poucos passa a ser ameaçada pela ex-nora Fátima, e a própria Ana Clara, após a jovem ter perdido a avó após um infarto fulminante. A junção da dupla pode deixar a vida de Odete ainda mais difícil.

A vilã viveu um dos momentos mais complicados na trama que emocionou o público. Com jeito dura e fria, os telespectadores foram surpreendidos com uma cena de afeto em que a ricaça cuida do filho “pela primeira vez”, como dizem memes que inundaram as redes sociais após a exibição do capítulo nesta quarta-feira (3).

Odete vai até a casa de Ana Clara, onde encontra Leonardo sozinho, com fome e sede. O rapaz fica emocionado com o gesto da vilã que o abraça e lhe dá água e comida.