Ana Clara e Maria de Fátima ficam juntas? As duas podem se aliar contra Odete em ‘Vale Tudo’

Neta de Nice e ex de Afonso foram flagradas em clima íntimo em praia do Rio

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 21:13

Atrizes foram vistas juntas em praia
Atrizes foram vistas juntas em praia Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) foram flagradas em clima íntimo durante as gravações na praia de Copacabana nesta quinta-feira (4). Os registros sugerem uma aliança entre as duas na trama que ainda reserva mudanças e reviravoltas que prometem surpreender o público.

Manuela Dias, autora do remake do clássico de 1988 tem agradado alguns, desagradado outros, inclusive atores, que já manifestaram críticas ao rumo da trama, inclusive a atriz Taís Araújo. A possível colaboração na tramoia de Fátima e Ana Clara é uma dessas mudanças, que promete movimentar a reta final do folhetim.

Diferente da versão de 1988, Ana Clara foi uma nova personagem na trama. Ela é neta de Nice (Teca Pereira), responsável por cuidar de Leonardo (Guilherme Magon), filho que Odete (Débora Bloch) diz estar morto após um acidente de carro e esconde da família. O primogênito é irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira).

O segredo é mantido por Odete, que aos poucos passa a ser ameaçada pela ex-nora Fátima, e a própria Ana Clara, após a jovem ter perdido a avó após um infarto fulminante. A junção da dupla pode deixar a vida de Odete ainda mais difícil.

A vilã viveu um dos momentos mais complicados na trama que emocionou o público. Com jeito dura e fria, os telespectadores foram surpreendidos com uma cena de afeto em que a ricaça cuida do filho “pela primeira vez”, como dizem memes que inundaram as redes sociais após a exibição do capítulo nesta quarta-feira (3).

Odete vai até a casa de Ana Clara, onde encontra Leonardo sozinho, com fome e sede. O rapaz fica emocionado com o gesto da vilã que o abraça e lhe dá água e comida.

Em seguida, Ana Clara volta e Odete diz que paga a jovem para cuidar de seu filho, mas a neta de Nice faz pouco caso da situação. De um jeito frágil, Ana Clara passa por uma reconstrução em sua imagem e postura, passando também a agir como vilã, que ao lado de Fátima não vão deixar as coisas nada fáceis para a matriarca dos Roitman.

