NOVELA DAS 6

Dita assume nova identidade e romance avança em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (27)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 16:00

Dita termina com Candinho após armação de Zulma em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem acompanha Êta Mundo Melhor! pode se preparar para um capítulo cheio de reviravoltas neste sábado (27). A trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

No capítulo, Quinzinho chega ao sítio e é recebido com festa por Cunegundes e Jocasta, que não escondem a empolgação. Já Zé dos Porcos e Maria Divina tomam uma decisão importante: os dois resolvem se casar, dando um passo definitivo na relação.

Enquanto isso, Manoela sugere que Lúcio convide Haydée e Araújo para a ceia de Natal, tentando promover um clima de união. Em contrapartida, Anabela comemora a chance de passar o Natal em casa, ao lado de Celso e da família, notícia que deixa Estela e Túlio visivelmente frustrados.

Do outro lado da história, Zulma se organiza para levar as crianças ao sítio, enquanto Lourival aparece por lá com um objetivo claro: buscar Dita. Incentivada por Candinho, a jovem ganha coragem para assumir sua veia artística e aceita cantar na rádio sob o nome de Dóris River.

Sem desconfiar da verdade, Tales anuncia no rádio a apresentação da suposta cantora internacional, criando expectativa entre os ouvintes. Mas o clima leve do capítulo vira tensão quando Sandra e Ernesto resolvem invadir a mansão de Candinho.