Corpos de quatro amigos que estavam desaparecidos são achados amarrados

Os amigos moravam juntos em São José (SC) depois de sair de MG em busca de oportunidades

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:52

Daniel Luiz da Silveira, Bruno Máximo da Silva, Guilherme Macedo de Almeida e Pedro Henrique Prado de Oliveira
Daniel Luiz da Silveira, Bruno Máximo da Silva, Guilherme Macedo de Almeida e Pedro Henrique Prado de Oliveira

Os quatro corpos encontrados amarrados às margens de uma estrada em Biguaçu, na Grande Florianópolis, foram oficialmente identificados neste domingo (4) como sendo de jovens mineiros que estavam desaparecidos havia sete dias em Santa Catarina. A confirmação foi feita pela Polícia Científica após a realização de exames.

As vítimas são Daniel Luiz da Silveira, de 28 anos, Bruno Máximo da Silva, também de 28, Guilherme Macedo de Almeida, de 20, e Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 19. As circunstâncias e causas das mortes não foram detalhadas pelas autoridades.

Amigos de Minas Gerais foram mortos em Santa Catarina

Daniel Luiz da Silveira
Bruno Máximo da Silva
Guilherme Macedo de Almeida
Pedro Henrique Prado de Oliveira
1 de 4
Daniel Luiz da Silveira por Reprodução

Logo após a localização dos corpos, na manhã de sábado (3), familiares já suspeitavam que se tratava dos jovens. A mãe de Pedro, Sílvia Aparecida do Prado, afirmou à imprensa que o reconhecimento foi possível por meio de tatuagens, após identificação feita por parentes de Guilherme.

Até a tarde deste domingo, dois corpos haviam sido liberados pelo Instituto Médico Legal (IML), em Florianópolis, enquanto os outros dois aguardavam a conclusão dos trâmites para liberação às funerárias responsáveis.

Daniel e Bruno devem ser sepultados em Guaxupé, no Sul de Minas Gerais, nesta segunda-feira (5). Segundo a funerária encarregada do traslado, a equipe saiu rumo a Santa Catarina ainda na tarde de domingo para buscar os corpos. A expectativa é de que não haja velório e que o sepultamento ocorra pela manhã.

Já Guilherme e Pedro serão levados para Guaranésia (MG). O transporte será feito por uma funerária da cidade de Mococa, no interior de São Paulo. De acordo com a empresa, a confirmação do horário de chegada depende de definições previstas para a noite de domingo, o que impede, por enquanto, a divulgação da data e do horário do sepultamento.

Os quatro jovens eram amigos, moravam juntos em São José (SC) e haviam deixado Minas Gerais em busca de melhores oportunidades. Guilherme estava na região havia cerca de 20 dias e tinha um emprego garantido para começar a trabalhar nesta segunda-feira (5).

